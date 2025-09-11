Muere Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM lesionada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Se confirmó que Ana Daniela Barragán, estudiante UNAM de 19 años, murió tras el estallido de una pipa de gas en Iztapalapa.

Se confirmó la muerte de la estudiantes de la UNAM, Ana Daniela Barragán, debido a las lesiones que sufrió tras el estallido de una pipa de gas L.P. sobre Avenida Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, que dejó un saldo al momento de 8 personas fallecidas.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

¿Qué pasó con Ana Daniela Barragán?

La estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM resultó lesionada en el estallido de una pipa de gas L.P. y sus familiares se enteraron gracias a que encontraron su teléfono celular y funcionó a pesar de estar calcinado.

En un video que circuló en redes sociales, se mostró el momento en que un trabajador de Protección Civil, identificado como Francisco Bucio, habla con la familia de la joven y les explica que solo hallaron sus pertenencias.

Sin embargo, Ana Daniela Barragán se mantuvo como desaparecida durante 24 horas, ya que sus familiares no la localizaron en ninguno de los hospitales donde atendieron a las personas lesionadas.

El gobierno de la Ciudad de México informó que entre las 8 vi2ctimas mortales se encontraba una mujer que permanecía sin identificar ya que sufrió graves quemaduras en el rostro.

¿Cómo identificaron a Ana Daniela Barragán?

El Gobierno de la Ciudad de México realizó pruebas de ADN a los restos de la única mujer fallecida hasta el momento por el estallido de la pipa de gas de la empresa, a la que le calculaban entre 21 y 23 años.

Lamentablemente los restos son los de Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, quien estudiaba Ingeniería de Alimentos en la FES Cuautitlán de la UNAM.

También confirmó la noticia Bryan Ramos, novio de Daniela, a través de sus redes sociales.

El novia de Ana Daniela se despidió de ella en redes sociales Ampliar

