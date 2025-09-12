Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora” y exfuncionario de Adán Augusto en Tabasco

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva "La Barredora" en Tabasco, fue funcionario de seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López de Morena.

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora” que opera en Tabasco, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las autoridades señalan al exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual senador de Morena, como cabeza de la organización dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de…

¿Dónde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena?

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad detalló que Hernán “N” alias “El Abuelo” fue detenido en Paraguay, país que colaboró para obtener su ubicación y que posteriormente se lograra su captura y traslado a territorio mexicano.

García Harfuch destacó que esta captura se llevó a cabo por instrucciones de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum “siguiendo el principio de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad”.

¿De qué acusan a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López?

Hernán Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad de Tabasco en 2019, cargo que mantuvo hasta 2024.

Desde febrero de 2025, “El Abuelo” tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés perpetrados en Tabasco.

En julio de este mismo año, Interpol México emitió una ficha roja para su búsqueda a nivel global. Se le identifica como líder fundador de la banda criminal

Pese a que fue su colaborador cercano y a que se le ha señalado por presunta complicidad, el senador Adán Augusto López no ha sido citado a declarar sobre este asunto.

Que las autoridades investiguen, fue la respuesta de Adán Augusto López, al ser cuestionado sobre su relación con el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su gobierno. Ampliar

¿Qué es “La Barredora”?

Se trata de un grupo criminal enfocado a la extorsión o “cobro de piso”, así como al robo de combustible, informó el titular de la SSC, Omar García Harfuch el pasado 22 de julio, tras la detención de 14 presuntos integrantes en operativos en los municipios de Cunduacán, Centro y Cárdenas, Tabasco.

El funcionario señaló que desde noviembre de 2024 ya contaban con evidencia de la participación de Bermudez Requena en el grupo criminal “La Barredora”.

A finales de 2023 “La Barredora” se fracturó en varios grupos, algunos de los cuales hicieron alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

