Explosión de pipa en Puente de la Concordia: ¿Cuáles son los daños, víctimas y qué lo ocasionó? [VIDEO]
Una explosión gas LP en la Autopista México-Puebla dejó al menos 18 heridos, entre ellos dos menores de edad. Conoce la lista de los trasladados a hospitales
Una explosión gas LP ocurrió la tarde de este miércoles en la Autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que las explosiones generaron una onda expansiva que tuvo cono resultado 57 personas lesionadas y trasladas a diferentes hospitales. En total, 18 vehículos resultaron afectados, y 19 de las personas trasladadas se encuentran graves.
El incidente, que generó una intensa movilización de servicios de emergencia, ocurrió en dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, la explosión causó un incendio que alcanzó varios vehículos que transitaban por la autopista, afectó cables del Trolebús y se extendió hasta la estación del Metro Santa Martha.
Al lugar acudieron de inmediato patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), equipos de bomberos y personal médico de diversas corporaciones, incluyendo el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Cruz Roja.
¿Cuáles fueron los daños y víctimas de la explosión?
El personal de campo informó que la explosión involucró a tres tráilers y dos vehículos particulares, dejando un total aproximado de diez unidades con daños. Entre los heridos se encuentran dos menores de edad de aproximadamente 1 y 2 años.
Cuatro de los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Iztapalapa, mientras que cinco personas con quemaduras graves fueron llevadas a centros hospitalarios a través de un helicóptero de los Cóndores de la SSC.
Los traslados hospitalarios hasta el momento:
- 12 hospital Juan Ramón de la fuente
- 9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata
- 15 IMSS Los reyes La Paz
- 15 ISSSTE Morelos
- 1 ISSSTE Zaragoza
- 1 Rubén leñero
- 5 Instituto Nacional de Rehabilitación
Entre los trasladados se encuentran:
Te podría interesar
- Jaime Berra Urieta, 49 años, con quemaduras de segundo grado en 50% de su cuerpo.
- Esteban Rivera Flores, 23 años, con quemaduras de segundo grado en 35% de su cuerpo.
- Fredy Sánchez Gil, con quemaduras de segundo grado en 50% de su cuerpo.
- Jesús Noé Tovar García, con quemaduras de segundo grado en 90% de su cuerpo.
- Kevin Díaz Monte de Ocampo, con quemaduras de segundo grado en 80% de su cuerpo.
- Eduardo Noé Morales, con quemaduras de segundo grado en 100% de su cuerpo.
- Juan Carlos Sánchez Blas, con quemaduras de segundo grado en 100% de su cuerpo.
- Osvaldo Gutiérrez Espinosa, 28 años, con quemaduras de segundo grado en 40% de su cuerpo.
- Óscar García Rivera, con quemaduras de segundo grado en 40% de su cuerpo.
¿Qué acciones se tomaron ante el siniestro?
Personal de tránsito de la SSC implementó cortes a la circulación en la zona para permitir las labores de los equipos de emergencia, quienes continuaron sofocando el fuego y atendiendo a los heridos.
En el lugar, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia inició las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro. Las labores de los equipos de emergencia y las investigaciones periciales siguen en curso en el sitio del incidente.