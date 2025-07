Cuando fui titular de Segob no tuve ninguna información sobre Hernán Bermúdez y sus vínculos: Luisa María Acalde

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, negó haber tenido información sobre el caso Hernán Bermúdez Requena cuando fue secretaria de Gobernación y dijo que el Consejo Nacional de Morena no se trató de ese asunto, pero se reiteró lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado: que el partido “no protege ni defiende ni es cómplice de absolutamente nadie, sea militante o no, que haya cometido delito o acto de corrupción o se haya desviado de los principios que le dan vida al movimiento”.

“No tuve conocimiento, en todo caso le toca hoy a la autoridad, a la Fiscalía investigar cómo estuvo… Mañana en la conferencia, dado que toca a seguridad, se va a dar información sobre este caso. Es importante que la ciudadanía conozca todo con transparencia sin esconder nada, qué se supo, qué se sabe, cuándo se gira la orden de aprehensión, entiendo mañana darán elementos sobre esta investigación”.

Alcalde señaló que confían en que las autoridades deben tener la libertad suficiente para investigar y, si hay indicios que demuestren que alguien cometió un delito, que se abra una carpeta de investigación. Puntualizó que antes se escondían este tipo de casos “con tan solo levantar un teléfono… en Morena no somos ni seremos nunca un proyecto que va a caer en una red de complicidad como existió durante tantos años”.

La presidenta nacional de Morena aseguró que, si hay elementos de que alguien cometió un delito y si son suficientes para comprobarlo, se tiene que investigar. Pero “la narrativa de los medios es intentar creer que todos son iguales. Aquí no hay impunidad… no hay complicidades, no hay redes mafiosas como antes”.

Alcalde habló sobre lo que aprobaron en el Comité Nacional de Morena donde mencionó que se evalúan a personas que quieren incorporarse al partido para estar seguros de que van a aportar decisiones.

Temas principales que se abordaron en el Consejo Nacional de Morena:

Tener un comité en las 71 mil secciones electorales del país para hacer un llamado a la militancia a participar en la toma de decisiones. Fortalecer los gobiernos municipales para que cada entidad morenista tenga un sello y dar formación a presidentes municipales, alcaldes, síndicos y regidores para que se entienda la austeridad republicana con capacitación sobre proyecto. Que presidentes municipales de Morena puedan priorizar las necesidades básicas. Reactivar el Consejo Consultivo con hombres y mujeres del ámbito cultural, científico y académico para que puedan aportar algo al proyecto. Todo el Consejo Nacional decide darle todo su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a embates de Estados Unidos.

"Hay un reclamo de la militancia y es legítimo y lo vamos a revisar para ver quién toma las decisiones. Todo el Consejo decide darle todo el apoyo a la presidenta @Claudiashein": @LuisaAlcalde sobre el Consejo Nacional de Morena, con @EnriqueEnVivo por #WRadio. https://t.co/ChPHcan1LM — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 22, 2025

