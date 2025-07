Gerardo Bermúdez no tiene orden de extradición ni vínculos con delitos de Hernán: García Harfuch

La reciente detención de Gerardo Bermúdez en Paraguay no está relacionada con la investigación que se realiza en México contra la organización criminal "La Barredora", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante una conferencia de prensa, Harfuch informó que México no ha solicitado una orden de extradición contra Bermúdez Arreola.

“Sobre este sujeto detenido en el extranjero, hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República, que él no tenía orden de extradición, es decir no no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de la Barredora, incluyendo al al objetivo principal que estamos colaborando con el estado de Tabasco”.

“En este caso no lo tenemos relacionado ni con estos delitos, ni con esta investigación, y por lo que entiendo, a menos que que la fiscalía informe más adelante, no hay una orden de extradición en contra de esta persona”. — Omar García Harfuch

Investigación se centra en Hernán Bermúdez y otros miembros de “La Barredora”

El funcionario explicó que, si bien la Fiscalía de Tabasco encabeza la investigación, la Secretaría de Seguridad colabora en la localización de Hernán Bermúdez, aunque recalcó que no es el único objetivo prioritario dentro de este grupo criminal.

“Él no es el único objetivo de este grupo criminal... ayer en la mañanera mencionamos la detención de cuatro de ellos en diferentes momentos, entonces si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial”. — Omar García Harfuch

Harfuch recordó que recientemente se logró la detención de cuatro integrantes de la organización en distintos momentos, y que el trabajo continúa para desarticular completamente a este grupo delictivo.

Orden de aprehensión contra Hernán sigue vigente

Sobre la situación jurídica de Hernán Bermúdez, el secretario indicó que la orden de aprehensión girada en febrero permanece activa, pese al amparo promovido por su defensa.

“No, no se contradice él pudo haber promovido un amparo, por parte de sus abogados aunque no estuviera presente. Y no, no, la orden de aprehensión sigue vigente, por sucesión delictuosa, secuestro y otros delitos, entonces la orden de aprehensión está vigente y no se contradice”. — Omar García Harfuch

Gerardo Bermúdez permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay

Gerardo Bermúdez se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraguay, acusado por presuntamente operar apuestas deportivas ilegales y administrar casinos que funcionan bajo el nombre comercial de Crown City.

