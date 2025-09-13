Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, enfrenta proceso de extradición, tras su captura en Paraguay

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva "La Barredora" en Tabasco, fue funcionario de seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López de Morena.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, y que es señalado como líder del grupo criminal ‘La Barredora’, enfrenta un proceso de extradición luego de que fue detenido anoche en Paraguay.

El exfuncionario, conocido también con los alias de ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, ingresó de manera ilegal a territorio paraguayo, lo que impide que el área de Migraciones ejecute una deportación inmediata, reportó Milenio.

Por ello, México solicitó una orden de aprehensión con fines de extradición, trámite que ya está en curso y que permitirá formalizar su traslado para que enfrente a la justicia mexicana.

¿Por qué delitos era buscado?

Hernán Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión emitida en México, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además cuenta con una Notificación Roja de Interpol, señaló la Fiscalía General de la República de Paraguay.

En un comunicado, detalló que “intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición” de Bermúdez Requena.

Durante el operativo se concretó la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y se incautaron bienes que podrían constituir evidencia relevante para el proceso abierto en México.

¿Cómo fue la detención de Hernán Bermudes en Paraguay?

Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal ‘La Barredora’, fue capturado la noche del viernes, en una vivienda de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso.

“El procedimiento fue ejecutado en la noche del viernes 12 de setiembre a las 23:00, a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, junto con funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)”, informó la Fiscalía paraguaya.

La captura fue dada a conocer por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

