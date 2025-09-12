Diputada del PAN dejará su grupo para sumarse a la bancada MC

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que una legisladora del PAN saldrá de su grupo parlamentario para sumarse a la bancada MC.

¿Qué legisladora del PAN se unirá a Movimiento Ciudadano?

El zacatecano no quiso dar a conocer el nombre de la diputada panista que se pasará a Movimiento Ciudadano, de hecho, dijo que no quería hablar del tema pero “ni modo ya la balconee” dijo entre risas, frente a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM a quienes imparte cátedra, misma que transmite en redes sociales.

“Ahora, ayer me veía una persona que va a cambiarse del, no quiero decirlo, del PAN a MC, pero bueno es un asunto de ellos, bueno, ya lo dije, no iba a decirlo pero ya la balconee, ah y es mujer, jajaja, hasta mujer”. — Ricardo Monreal

¿Cómo cambia la configuración de fuerzas en San Lázaro?

Si se concreta la salida de una integrante del PAN, dicho grupo parlamentario que actualmente cuenta con 71 diputados, y representa el 14.2 por ciento de los diputados quedaría con 70 legisladores.

Mientras que la bancada de MC la integran 27 diputados y representa el 5.4 por ciento, ahora quedaría con 28 integrantes.

Y no se altera la configuración pues el PAN seguirá siendo la segunda fuerza política y MC continuará ocupando el sexto y último lugar como fuerza partidista en la Cámara de Diputados.

La primera fuerza es Morena con 253 legisladores y representa el 50.6 por ciento del total de diputados.

