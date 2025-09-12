Diputado morenista asegura que las aduanas marítimas se modernizan para evitar huachicol fiscal / W Radio ( Especial )

El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, Humberto Coss y León Zúñiga, salió en defensa de los elementos de la Armada de México que operan en las aduanas marítimas para frenar el contrabando de mercancías, armas y combustible.

¿Tienen responsabilidad los marinos en el caso del buque?

El legislador se refirió al buque que transportaba combustible de contrabando en Tamaulipas, vinculado con el huachicol fiscal, y aclaró que los marinos “no tienen mucha responsabilidad” ya que los cargamentos ingresan con documentación aparentemente legal.

“Todos esos barcos entran con autorización, ya se está investigando si lo que declaraban era realmente la sustancia transportada y si los permisos eran legales. Todo entra con documentación; hay que verificar si esta es legal o ilegal”. — Humberto Coss y León Zúñiga

¿Cómo reforzará la Marina la vigilancia en aduanas?

El diputado de Morena destacó que la Secretaría de Marina atraviesa un proceso de modernización con equipos de alta tecnología para reforzar la vigilancia en los puertos del país.

“Se está equipando a las aduanas con nuevas herramientas para localizar sustancias no permitidas. La Marina está haciendo mucho hincapié en que no ingresen mercancías prohibidas”. — Humberto Coss y León Zúñiga

El presidente de la Comisión de Marina también respaldó la propuesta de reforma aduanera enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que permitirá fortalecer los servicios de inspección y frenar el contrabando en México.

