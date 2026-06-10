Seguridad en AICM se refuerza con filtros de vigilancia en terminales y cierre de estaciones del Metro cercanas

Cientos de elementos de diversas corporaciones blindan inmediaciones e interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante posibles acciones de la CNTE.

La seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tanto exterior como interior fue blindada esta mañana con personal de la Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) y seguridad privada.

Para poder ingresar a las Terminales 1 y 2, del AICM, los usuarios deben mostrar su pase de abordar impreso o electrónico para demostrar su estatus como usuarios, en el caso de quienes son acompañados por algún familiar, deben identificarse con INE para poder acceder a las instalaciones, es el filtro para impedir que maestros de la CNTE.

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Refuerzan vigilancia en accesos y alrededores del aeropuerto

En las calles cercanas cientos de policías de diferentes agrupamientos y sectores fueron desplegados además de vehículos tipo plataforma con bloques de concreto, esto luego de conocer las intenciones de los dirigentes de la CNTE quienes afirman que de no tener una respuesta favorable a sus demandas de parte de las autoridades se desplazarían hacia el Aeropuerto.

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Autoridades también contemplan recorridos permanentes en las inmediaciones del aeropuerto y puntos estratégicos para mantener el control de la zona.

Cierre de estaciones y afectaciones en la movilidad

En tanto el Metro capitalino cerró sus estaciones: Hangares, Terminal Aérea y Oceanía de la Línea 5, a fin de frenar las acciones de los maestros disidentes.

Desde redes sociales tanto el STC Metro como su director, dieron a conocer el cierre de tres estaciones aledañas al AICM. Ampliar

En tanto, turistas que utilizan el transporte público tienen que caminar más de 3 kilómetros debido a la falta de taxis suficientes para trasladarse.

La policía se mantiene en alerta realizando recorridos en tramos del Circuito y calles y avenidas aledañas para reportar algún grupo de manifestantes que pueda tratar de llegar a esta zona.

Las acciones implementadas forman parte del operativo de seguridad del AICM, que incluye vigilancia terrestre, control de accesos y monitoreo permanente en los alrededores de las terminales aéreas.

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