Bajo control y sin problema… Sheinbaum sobre inauguración del Mundial

Existen medidas para garantizar la movilidad y la seguridad durante la inauguración del Mundial de Futbol 2026, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARETOSCURO.COM

El inicio Mundial no se verá afectado por las marchas y plantones que se mantienen en el centro y parte del sur de la Ciudad de México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos previo a la inauguración del Mundial, este jueves.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó, sin embargo, que aún está en veremos el lugar donde verá ella el inicio de la Copa del Mundo.

“Ninguna. Está todo bajo control. Sí, para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección. Eh, si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, eh hay 18 sedes en la Ciudad de México, que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno. Entonces, a ver si las puedes poner las 18 sedes donde se puede ver el partido de manera gratuita. Eh, son 18 sedes donde se puede asistir sin ningún problema.

-Perdón.

-¿Dónde lo verá usted?

-Perdón.

-Usted ¿Dónde verá el inicio de esta, el inicio del Mundial Presidenta, dónde lo verá?

-Ya vamos a informar, pero no hay problema.”

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Movilizaciones y seguridad para la inauguración

Dijo que no hay problema a pesar de las obras que aún hay en distintos puntos de la capital. Asimismo, pidió esperar la reunión que sostendrán los titulares de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE junto a los representantes de la CNTE.

“A más tarde van a dar conferencia. Hay 2 conferencias de prensa el día de hoy, además de la mañanera. Una por parte del gobierno de México, donde va a estar Mario Delgado, secretario de educación, y la secretaria de gobernación, Rosicela Rodríguez y probablemente, Martí Batres, director del ISSSTE. Entonces, esa es una conferencia para todo lo que tiene que ver con las movilizaciones que va a haber el día de hoy, que, como siempre, llamamos a que sean pacíficas. Y la otra es de la Ciudad de México, que también van a tener una conferencia de prensa relacionada también con sus actividades del día de ayer y de hoy”.

Gobierno destaca infraestructura y sedes para el Mundial

Asimismo garantizó la seguridad para los asistentes y capitalinos.

“¿Cómo se? Toda la seguridad, toda la seguridad. El turismo en México ha aumentado, ¿cuál es la cifra exacta de visitantes? Del año pasado a esta, 10 por 100 es, o 12 por 112 por 100 el número de visitantes a México. Del año pasado a este están llegando visitantes a la ciudad, a Monterrey, a Guadalajara para los partidos y a todo México. Entonces, no hay ningún problema, se reciben más visitantes. Es más, como decimos nosotros, México está de moda. ¿Hay algunas preocupaciones con respecto a las obras en el aeropuerto, temas de infraestructura? No, está perfecto el aeropuerto”.

La Jefa del Ejecutivo Federal no descartó que pudiera acudir a alguna de las 18 sedes colocadas por el Gobierno de la Ciudad de México, y evitó pronóstico alguno del primer partido donde participará la Selección Mexicana, culminando con un “buena vibra”.

El inicio del Mundial contará con espacios habilitados para que la población pueda seguir el encuentro de manera gratuita en distintos puntos de la capital, mientras las autoridades mantienen los operativos de movilidad y seguridad.

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