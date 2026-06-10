Maestro detenido en Ecatepec por investigación de abuso sexual

Víctor "N" fue detenido en Ecatepec e ingresado al penal de Chiconautla por el presunto delito de abuso de menor.

Un Maestro detenido en una escuela secundaria ubicada en Ecatepec fue aprehendido por elementos de la Fiscalía del Estado de México. Se trata de Víctor Iván “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Fiscalía del Estado de México, tras su captura fue ingresado al penal de Chiconautla y quedó a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.

Cumplimentan orden de aprehensión en Ecatepec

La Fiscalía del Estado de México informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Iván “N”, docente de una escuela secundaria ubicada en Ecatepec.

La investigación en su contra está relacionada con su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. Por estos hechos, el maestro detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica.

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Enfrenta otro proceso por abuso sexual

Adicionalmente, este sujeto enfrenta un proceso diverso, también por abuso sexual en agravio de una menor de edad, por el cual fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica.

Las autoridades señalaron que el maestro detenido permanece a disposición de la Autoridad Judicial, mientras continúan los procedimientos legales correspondientes por los hechos que se le imputan.

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