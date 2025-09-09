Diputados aprueban reforma contra extorsión para homologar sanciones en todo el país

Este martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por consenso la reforma contra extorsión, iniciativa que permite crear una nueva Ley General en esta materia que homologará las sanciones a quien cometa este delito en todo el país, pues actualmente cada entidad tiene su propia ley contra la extorsión y existe una discrepancia aritmética notable.

Por ejemplo, en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por lo que esta disparidad debe ser corregida.

Con 474 votos a favor y cero en contra los legisladores de las 6 fuerzas políticas expresaron su respaldo a esta propuesta de la presidenta Sheinbaum que, entre otras cosas, contempla perseguir la extorsión de oficio, es decir, sin que las víctimas tengan que enfrentar a su extorsionador en un juicio, por lo que bastará la denuncia correspondiente y acabará con el silencio de las víctimas.

La reforma a la Carta Magna fue turnada al Senado y a los 32 Congresos de las entidades federativas.

#AlMomento | El Pleno aprueba, con 474 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República. pic.twitter.com/XIs7KfKYuF — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 9, 2025

¿Por qué se busca homologar las penas por extorsión?

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Leonel Godoy, fundamentó dicha reforma.

“Es el delito que más ha crecido, en el 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones a enero del 2025 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 por ciento en tan solo 6 años. Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las principales modalidades del delito de extorsión. Y que los comercios, carreteras, negocios y toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”. — Leonel Godoy

CDMX registra 5.5 millones de intentos de extorsión al año

Por su parte, el diputado del PAN, Fernando Torres, demandó que en el combate a la extorsión se utilicen tareas de inteligencia en colaboración con las distintas autoridades y sobre todo destinar recursos suficientes a la lucha contra los extorsionadores, porque de lo contrario todo se convierte en demagogia y buenos deseos.

¿Qué impacto tiene la reforma en las víctimas?

A su vez, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu Salinas, consideró que esta reforma no puede esperar más, pues los comerciantes, familias, empresarios y ciudadanos comunes viven en la angustia por las amenazas de estos delincuentes.

“Es el miedo permanente de los comerciantes obligados a elegir entre pagar cuotas o cerrar sus negocios, es la inseguridad de una familia y el miedo cuando alguno de sus hijos recibe amenazas a través del teléfono. En los primeros cinco meses del año México registró 4 mil 882 víctimas de extorsión, la cifra más alta en 10 años, un crecimiento de 82 por ciento en esta década, cada día se registran 25 víctimas de extorsión una nueva víctima cada hora”. — Claudia Ruiz Massieu Salinas

Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61 por ciento de las víctimas de extorsión en 2024 y a enero 2025, sólo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento de los casos.

Choferes de transporte de carga demandan un alto a las extorsiones

En la iniciativa se establecen políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno, privilegiar el uso de tecnologías, sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de la extorsión.

