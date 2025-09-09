Senado exige investigar a AMLO por presunto huachicol fiscal de 170 mil mdp

La oposición en el Senado de la República exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado, al considerar que el fraude al erario por más de 170 mil millones de pesos de la Marina no pudo haberse cometido sin conocimiento del entonces mandatario.

Nos mintieron con el pañuelito blanco. La corrupción no solo no terminó: alcanzó niveles históricos con Morena. Huachicol fiscal por 170 mil millones de pesos. 20 veces Segalmex, 40 veces la Estafa Maestra. pic.twitter.com/1YGTUchXSW — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 9, 2025

Te podría interesar: Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 funcionarios por red de huachicol

¿Qué acusa el PRI sobre el huachicol fiscal?

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que López Obrador mintió cuando aseguró que la corrupción se había terminado.

“Nos engañó. No solo no se había acabado la corrupción, sino que ésta llegó a los más altos niveles de su gobierno. Está documentado que hubo colusión de funcionarios de Morena con el crimen organizado, en este caso el huachicol fiscal. El daño al erario es de 170 mil millones de pesos, 20 veces el desfalco de Segalmex y 40 veces la estafa maestra”. — Ricardo Anaya

En tanto, la secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano, coincidió en que el expresidente debe ser investigado y acusó que el huachicol fiscal pudo haber financiado campañas electorales de Morena en 2018 y 2021.

Puedes leer también: El secreto familiar en la SEMAR: sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio

¿Qué impacto tuvo en las Fuerzas Armadas?

Carolina Viggiano advirtió que mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no llegue a la raíz del problema y rompa con la herencia de impunidad, no habrá paz en el país.

“Colocó a los militares en tareas altamente corrompibles, exponiendo a una de las instituciones más respetadas de México. Si solo se busca a chivos expiatorios, esto no va a cambiar, porque el huachicol y el narcotráfico se retroalimentan”. — Carolina Viggiano

Síguenos en Google News y encuentra más información