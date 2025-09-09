Familiares de víctimas de tragedia en Atlacomulco recibirán apoyos

Un tren se llevó un camión de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco.

Los heridos y familiares de fallecidos en un accidente de tren documentado en el municipio de Atlacomulco, al norte del Estado de México, recibirán distintos apoyos, informó el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Pérez.

Con un saldo de al menos 9 personas muertas y 41 lesionadas, se registró el choque entre un tren y un autobús de pasajeros Ampliar

El funcionario municipal explicó que desde este lunes, las autoridades locales se han reunido con el gobierno mexiquense a través de la Secretaría de Salud, para continuar con la dispersión de apoyos, especialmente en lo que refiere a temas médicos.

“El día de ayer estuvo el presidente municipal Nicolás Matías Romero junto con la Secretaría de salud viendo a los familiares de las víctimas, desgraciadamente sucedió dentro de nuestro municipio, sin embargo, no es de dejarlo un lado, pero si es preocupante el que los pacientes de las diferentes clínicas, tanto públicas, como privadas, pues estuvieran haciendo responsables”. — José Manuel Pérez

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús en Atlacomulco?

El autobús salió del municipio de San Felipe del Progreso rumbo a la Ciudad de México y atravesó por Atlacomulco cuando, a la altura de la zona industrial, fue partido a la mitad por un tren de carga.

NACIONAL | Tren arrolla a camión de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, se reportan 8 muertos y 45 heridoshttps://t.co/ztp9uI8CDL — W Radio México (@WRADIOMexico) September 8, 2025

En este sentido, los ayuntamientos de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, de donde son la mayoría de las víctimas, continúan con los distintos trabajos y gestiones para apoyar a las personas afectadas.

¿Qué acciones se han tomado tras el accidente?

El gobierno mexiquense apoyó con el traslado de lesionados, que son alrededor de 55, a hospitales públicos y privados, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en relación con los heridos y las 10 personas fallecidas.

La concesionaria informó que asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados.

🚨 A toda la comunidad: pic.twitter.com/6uRj4a3A5n — Herradura de Plata (@hdeplata) September 8, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información