Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 funcionarios por red de huachicol

Un juez federal del Penal del Altiplano vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y a nueve personas más por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico de hidrocarburos.

La audiencia, que se prolongó por más de 16 horas, concluyó con la determinación de imponer prisión preventiva justificada a los implicados y otorgar un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Operaciones en varios estados

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de una organización criminal con gran estructura y poder económico, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México.

El vicealmirante Farías Laguna habría tenido funciones de dirección dentro del grupo. Junto con él, fueron procesados otros exintegrantes de la Secretaría de Marina:

Clímaco Aldape , capitán de navío.

, capitán de navío. Humberto Enrique López , exdirector de supervisión de aduanas marítimas.

, exdirector de supervisión de aduanas marítimas. Sergio Varela , exsubdirector de vigilancia y control de aduana marítima.

, exsubdirector de vigilancia y control de aduana marítima. Carlos de Jesús Estudillo , exsubdirector de operación en Tampico.

, exsubdirector de operación en Tampico. Fernando Ernesto Magaña, exsubadministrador en Altamira.

Funcionarios aduanales implicados

Asimismo, cuatro exfuncionarios de aduanas fueron vinculados a proceso:

Eréndira Palomo

Perla Castro

Anatalia Gutiérrez

Ismael Ricaño

Según la investigación, estos servidores públicos se encargaban de manipular la revisión de buquetanques, evadir inspecciones con cámaras de vigilancia y entregar supuestas muestras para encubrir el tráfico de combustible.

Testigos clave y acusaciones previas

Durante la diligencia judicial se presentaron acusaciones directas de Rubén Guerrero Alcántara, quien dejó un manuscrito antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo. A ello se sumaron las declaraciones de tres testigos protegidos, que aportaron evidencia sobre el modo de operación de esta organización criminal.

Con estas vinculaciones, la FGR sostiene que se refuerzan las investigaciones sobre una red de huachicol con presunta protección de altos mandos navales y aduanales.