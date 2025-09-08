Tren arrolla a camión de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, se reportan 10 muertos y 42 heridos

En la mañana del lunes 8 de septiembre, hubo un accidente sobre la carretera Atlacomulco-Maravatío donde un impacto de un tren embistió a un autobús de pasajeros que resultó en un fatídico incidente. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Tren embiste un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco

En la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata. No se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió, sin embargo, primeros reportes apuntan a que el conductor del autobús quiso ganarle el paso al tren, provocando el accidente.

Cortesía José Cruz Ampliar

De manera preliminar se reportan 10 personas fallecidas y 42 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco.

Las autoridades correspondientes ya mandaron un comunicado, expresando sus condolencias y solidaridad con las familias de los afectados. Asimismo, piden a la población mantener la calma y actuar con responsabilidad para considerar vías alternas de tránsito y que los cuerpos de emergencia, puedan agilizar sus labores.

En el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

Se sabe que el tren viajaba de San Felipe del Progreso a la Ciudad de México, cuando el conductor intentó ganarle el paso a la pesada unidad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cuál es el asiento más seguro para volar en avión en caso de un accidente aéreo?