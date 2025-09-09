;

  • 09 SEP 2025, Actualizado 21:36

Inflación en México sube a 3.57% en agosto de 2025: INEGI

El INEGI informó que la inflación en México se ubicó en 3.57% anual durante agosto de 2025, impulsada por alzas en vivienda, alimentos preparados y algunos productos agrícolas.

La inflación en México subió impulsada por alzas en vivienda, alimentos preparados y algunos productos agrícolas.

La inflación en México subió impulsada por alzas en vivienda, alimentos preparados y algunos productos agrícolas.

Octavio García Ortiz

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.867 puntos, con un incremento mensual de 0.06%. En agosto de 2024, la inflación mensual había sido de 0.01% y la anual de 4.99%.

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente, considerado un mejor indicador de la tendencia inflacionaria, creció 0.22% mensual. Al interior, las mercancías aumentaron 0.21% y los servicios 0.23%.

Por el contrario, el índice no subyacente retrocedió 0.47% mensual, con una caída de 1.07% en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno apenas subieron 0.02%.

Productos que más influyeron

Los genéricos que más incidieron en la inflación fueron:

  • Al alza: vivienda propia; loncherías, fondas, torterías y taquerías; chile serrano y tomate verde.
  • A la baja: pollo, jitomate, transporte aéreo y entradas de cine.

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.03% mensual y 3.45% anual. En el mismo periodo de 2024, las cifras fueron 0.17% y 4.99%, respectivamente.

Panorama económico

Con este dato, la inflación se mantiene cerca del objetivo del Banco de México, aunque persisten presiones en alimentos y vivienda. Los precios al consumidor cerraron 2024 en 4.21%, por debajo de las expectativas del mercado.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad