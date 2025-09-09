Inflación en México sube a 3.57% en agosto de 2025: INEGI

La inflación en México subió impulsada por alzas en vivienda, alimentos preparados y algunos productos agrícolas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.867 puntos, con un incremento mensual de 0.06%. En agosto de 2024, la inflación mensual había sido de 0.01% y la anual de 4.99%.

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente, considerado un mejor indicador de la tendencia inflacionaria, creció 0.22% mensual. Al interior, las mercancías aumentaron 0.21% y los servicios 0.23%.

Por el contrario, el índice no subyacente retrocedió 0.47% mensual, con una caída de 1.07% en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno apenas subieron 0.02%.

Productos que más influyeron

Los genéricos que más incidieron en la inflación fueron:

vivienda propia; loncherías, fondas, torterías y taquerías; chile serrano y tomate verde. A la baja: pollo, jitomate, transporte aéreo y entradas de cine.

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.03% mensual y 3.45% anual. En el mismo periodo de 2024, las cifras fueron 0.17% y 4.99%, respectivamente.

Panorama económico

Con este dato, la inflación se mantiene cerca del objetivo del Banco de México, aunque persisten presiones en alimentos y vivienda. Los precios al consumidor cerraron 2024 en 4.21%, por debajo de las expectativas del mercado.