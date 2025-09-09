Verificación Vehicular en Edomex 2025: Requisitos para tener el holograma “D” y LIBRAR el Hoy No Circula en CDMX

Verificación Vehicular en Edomex 2025: Requisitos para tener la constancia D y LIBRAR el Hoy No Circula en CDMX

Si vives en el Estado de México seguramente ya sabes que el trámite de verificación vehicular del segundo semestre está en marcha. Y como muchos tendrán que hacerlo, vale la pena decirte que existe una alternativa para quienes padecen alguna discapacidad. Se trata de la constancia D, un documento que te permitirá, entre otras cosas, quedar exento del programa Hoy No Circula.

¿Qué es la constancia D?

Es un documentos que es para personas con discapacidad permanente, el cual tiene una vigencia de un año y, además de librar el Hoy No Circula, también te exenta de las restricciones aplicadas en casos de contingencias ambientales reconocidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Requisitos para tramitar la constancia por primera vez en Edomex

De acuerdo con las autoridades, si es la primera vez que realizas este trámite, deberás presentar:

Certificado médico, constancia médica o resumen clínico expedido por una institución pública oficial.

Identificación oficial de la persona con discapacidad permanente.

Tarjeta de circulación vigente del vehículo.

Identificación oficial vigente del propietario del vehículo y del solicitante.

Constancia de verificación vehicular vigente.

La mejor de todo es que este trámite se puede hacer en línea, por lo que no tendrás que salir de casa.

Requisitos para renovar la constancia D en el Edomex

En caso de renovación, lo que necesitas es menos:

Identificación oficial vigente de la persona con discapacidad, del propietario y del solicitante.

Constancia anterior vencida (en caso de extravío, deberás presentar el informe correspondiente emitido por la autoridad competente).

