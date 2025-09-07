Récord Guinness en Ecatepec, por el mayor número de personas recogiendo basura
Un grupo de 148,525 se dieron cita para recolectar basura en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez felicitó a los habitantes de Ecatepec por lograr el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente, quienes durante 15 minutos recogieron residuos y llantas.
Con 148 mil 525 participantes, el municipio de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, obtuvo el reconocimiento internacional por la jornada de limpieza, superando a Japón, donde se tenía registro de 146 mil personas en el distrito Minato de Tokio, en 2018.
“Nosotros como adultos, a través del ejemplo, podemos dar ese mensaje a nuestras futuras generaciones de depositar la basura en su lugar. Pero junto con ello también decirles que seguimos haciendo lo que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha pedido y lo ha solicitado a todas las instituciones y a todos los servidores públicos. Trabajar por los demás, trabajar con el poder de servir y eso lo hacemos día con día.”, afirmó la maestra Delfina Gómez Álvarez.
Con guantes, costales y escoba en mano, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Alcaldesa Azucena Cisneros realizaron la jornada “Ecatepec Limpia es más Segura”, rodeadas de familias, adultos mayores y niñas y niños que mostraron entusiasmo por recuperar sus espacios públicos.
TE PUEDE INTERESAR: Estas son las ciudades más inseguras en México de acuerdo a censo del INEGI
La jornada de recolección de desechos se realizó en las inmediaciones de El Gran Canal, en la colonia Tolotzin, a lo largo de 1.5 kilómetros de caminos de tierra, cascajo, llantas, madera y basura acumulada.
Alfredo Arista Rueda, juez oficial de Guinness World Records, informó que Ecatepec había conseguido la cifra de participación y entregó el reconocimiento a la Presidenta Municipal.
El evento organizado por el Ayuntamiento de Ecatepec contó con la presencia de integrantes del Gabinete del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de México, autoridades municipales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reforzar la estrategia de “Más territorio, menos escritorio”.
ahz.