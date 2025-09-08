Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué universidades participan en este programa social?

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es parte de los Programas del Bienestar del Gobierno de México que otorga una ayuda económica dirigido principalmente a estudiantes universitarios. Te contamos qué universidades participan y qué criterios hay para recibir la beca.

¿Qué universidades participan en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Este programa tiene cobertura a nivel nacional y otorga una beca de 5 mil 800 pesos mexicanos bimestrales a estudiantes a nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado que estén inscritos e inscritas en instituciones públicas.

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, excepto para los y las estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá extender la beca por 55 meses.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar las universidades participantes en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro son:

Universidades interculturales

Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rural

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Universidad de la Salud de la CDMX

Universidad de la Salud de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las clasificadas como escuela de interés

Asimismo, las autoridades mencionaron que las universidades ubicadas en localidades prioritarias son distintas, por lo que te dejamos la página oficial para revisar si tu escuela aparece para que puedas recibir la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

☝️ La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro se dirige principalmente a estudiantes de instituciones prioritarias. 👩‍🎓



¿Qué universidades se consideran? Las interculturales, normales rurales, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, entre muchas otras.… pic.twitter.com/OWWtLZwBWb — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 3, 2025

¿Qué requisitos piden para poder ser beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Muchas veces, los estudiantes dejaban la educación en distintos niveles debido a los gastos, pues no podían cubrirlos y eso provocaba deserción escolar. Por lo que desde mayo de 2020, es una obligación constitucional del Estado, establecer un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, por lo que los requisitos para acceder a la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro son:

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela

Tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin, otorgada por una dependencia pública federal.

Las autoridades correspondientes mencionan que las fechas de la convocatoria se publicarán pronto, por lo que es importante mantenerse al tanto de canales oficiales para que los estudiantes puedan acceder a su beca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Beca de transporte para universitarias y universitarios: ¿Cómo registrarte nuevamente al programa y no perder el apoyo económico?