Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Quiénes NO se pueden registrar al apoyo para útiles y uniformes?

Nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México.

Apenas hace una semana comenzó el registro al programa Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México. Sin embargo, es importante que sepas quiénes no se podrán registrar, pues las autoridades del Fideicomiso Bienestar Educativo ya aclararon algunos puntos al respecto.

¿Quiénes NO se pueden registrar a Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, los estudiantes inscritos en un preescolar o primaria pública de la capital que ya son beneficiarios del programa no tendrán que realizar nuevamente el registro. Este proceso solo aplica para estudiantes de nuevo ingreso.

Es decir, si ya tienes un registro en Mi Beca para Empezar a través de la Llave CDMX, no necesitarás hacerlo otra vez; solo debes mantener tu inscripción vigente en una escuela pública de la ciudad.

¿Qué pasa si eres de nuevo ingreso?

Si este ciclo escolar eres de nuevo ingreso, aquí te explicamos cómo puedes registrarte al programa con tu Llave CDMX, ya que esta herramienta es indispensable para completar el proceso.

Requisitos para registrar a estudiantes de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar

Antes de comenzar con el registro, asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario.

¿Cómo se hace el registro a Mi Beca para Empezar en CDMX?

El Fideicomiso para el Bienestar Educativo de la Ciudad de México señaló que el registro se hace en línea de la siguiente forma:

Ten lista tu cuenta Llave CDMX. Si no la tienes, entra a llave.cdmx.gob.mx y regístrate con tus datos como madre, padre o tutor.

Una vez creada tu cuenta, ingresa a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija).

Confirma la información y guarda el folio de registro.

