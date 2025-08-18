Beca de transporte para universitarias y universitarios: ¿Cómo registrarte nuevamente al programa y no perder el apoyo económico?

La beca de transporte para universitarias y universitarios es un apoyo que están brindando las autoridades gubernamentales para que miles de estudiantes, puedan trasladarse a sus escuelas sin problema alguno. Te contamos qué requisitos se necesitan para inscribirse a este programa si ya cuentas con él.

¿Cómo registrarse de nuevo para la beca de transporte para universitarias y universitarios?

El objetivo de esta beca es contribuir a que las personas inscritas en algún programa de licenciatura de modalidad escolarizada o mixta en instituciones públicas de la CDMX o en algún plantel de la Universidad Nacional en la capital, pueda continuar sus estudios sin que el dinero sea un impedimento.

Este tipo de apoyo económico se brinda sobre todo a aquellos estudiantes de colonias, barrios o pueblos con medio, bajo o muy bajos ingresos para solventar los gastos de transporte y más. Todo con la finalidad de que no dejen la escuela.

En esta ocasión, quien haya solicitado la beca de transporte para universitarias y universitarios y la recibió en el primer semestre de 2025, deberán reinscribirse de nuevo. Es decir, si ya tienes tu comprobante de inscripción para este segundo semestre en la institución educativa, deberás registrarse de nuevo al programa, por lo que necesitas:

INE o pasaporte vigente

Comprobante de inscripción actualizado

Comprobante de domicilio de la CDMX

Beca de transporte para universitarias y universitarios Ampliar

Recuerda que el registro es obligatorio para seguir recibiendo el apoyo, incluso si ya fuiste beneficiario anteriormente. Mantente pendiente de las fechas oficiales de inscripción y realiza tu trámite con tiempo para no quedarte sin este beneficio.

Para más detalles sobre el proceso y los documentos requeridos, puedes consultar el sitio web oficial del programa o acudir directamente a tu institución educativa.

