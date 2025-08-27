Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre en línea.

Como ya sabrás, para registrarte a la Beca Rita Cetina este 15 de septiembre será indispensable que cuentes con tu Cuenta Llave MX, pues con ella podrás hacer tu registro en línea y solicitar el apoyo bimestral para estudiantes de secundaria. Pero, ¿qué pasa si olvidaste tu contraseña o incluso tu usuario? No te preocupes, aquí te explicamos cómo recuperarlos paso a paso.

¿Cómo recuperar mi contraseña de mi cuenta Llave MX?

De acuerdo con Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el proceso es muy sencillo:

Ingresa a llave.gob.mx.

Haz clic en la opción “Olvidé mi contraseña”.

Escribe el correo electrónico que registraste en tu cuenta.

Revisa que en tu bandeja de entrada recibas un enlace para restablecer tu contraseña.

Crea y confirma tu nueva contraseña.

Acuérdate que tu nueva clave debe tener al menos 8 caracteres, incluir una letra minúscula, una mayúscula y un número.

¿Cómo recupero mi usuario de Llave MX?

Ahora bien, si lo que olvidaste fue tu usuario, también puedes recuperarlo siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresa a llave.gob.mx.

Selecciona la opción “Olvidé mi usuario”.

Captura tu CURP y da clic en Consultar.

El sistema te mostrará los medios de contacto que registraste, ya sea tu mail o teléfono. Con esos datos podrás ingresar de nuevo a tu cuenta, usando cualquiera de los dos.

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina

El registro abrirá el próximo 15 de septiembre y los documentos que padres, madres o tutores tendrán que tener a la mano son:

CURP del responsable y CURP del beneficiario.

Número telefónico.

Correo electrónico.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

