Brenda Estefan advierte presión en temas de seguridad a México tras la reunión Claudia Sheinbaum-Marco Rubio

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la internacionalista, Brenda Estefan, dijo que, en la reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo un tono amable diplomático que se esperaba, pero no nada nuevo, pero podría haber presión al Gobierno de México en temas de seguridad México por el “cobijo político al crimen organizado”.

¿Qué temas de seguridad se abordaron en la reunión?

Estefan señaló que en rueda de prensa Marco Rubio insistió que en el objetivo de la administración de Donald Trump es acabar con el narcotráfico que afecta a la población estadounidense, se anunciaron elementos que en el pasado ya existían en temas de seguridad como el grupo de alto nivel o el rastreo de armas que el sexenio pasado eliminó; el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se apegó en los principios de la política exterior mexicana.

“Una cosa es lo que se diga en rueda de prensa aquí y otra lo que piensa en la Casa Blanca Trump. En su declaración dijo hemos trabajado con México, pero está controlado por los carteles y la Presidenta tienen miedo de los carteles, dos días antes reunión. Para Estados Unidos en la administración de Trump todo va en la misma canasta, barreras no arancelarias van de la mano con que haya resultados en materia de seguridad y migración”.

Implicaciones comerciales de Estados Unidos

La internacionalista mencionó que la parte confidencial de la reunión se mantiene, los comunicados de ambos países fueron iguales pero el gobierno de Estados Unidos insiste en las barreras arancelarias, Marco Rubio puntualizó en las restricciones comerciales que Trump no va a eliminar porque encontró un camino de amenaza para los próximos cuatro años que utilizará para hacerle concesiones a México.

