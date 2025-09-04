Bajan 50 por ciento los delitos en CDMX: ¿Cuáles son de acuerdo con Pablo Vázquez, titular de la SSC capitalina?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció que aún falta mucho por hacer tras la reducción de delitos al 50% en la Ciudad de México. / Víctor Sandoval, reportero de W Radio

La estrategia en el combate a delitos de alto impacto de la Ciudad de México así como los del fuero común han bajado considerablemente en un 50 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez.

¿Qué delitos han bajado hasta 50 por ciento en CDMX?

De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, la reducción se refleja en delitos como robo a cuentahabiente, robo de auto y robo a negocios.

Pablo Vázquez afirmó que la ciudad tiene una situación de seguridad positiva, al trabajar de manera coordinada con las fuerzas federales para garantizar la protección de los ciudadanos y visitantes nacionales o extranjeros que todos los días llegan a la ciudad.

El Secretario de Seguridad reconoció que aun hay temas que atender, pero se va avanzando, con un promedio diario de homicidios dolosos similar al momento más bajo desde 2018, también tenemos uno de los momentos mas bajos.

Garantizan SSC CDMX seguridad durante el Mundial de Futbol 2026

Se dijo que la seguridad esta garantizada en toda la ciudad y que se trabaja para mejorar la vigilancia con miras a los preparativos del Mundial de Futbol 2026, donde miles de visitantes del extranjero llegarán a este evento considerado de los mas importantes a nivel internacional.

