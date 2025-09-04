En reunión entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio no se firmó ningún tratado formal: Eduardo Guerrero

En entrevista con Gabriela Warkentin, el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero, destacó que la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue positiva pese a no firmarse ningún tratado formal.

“Era necesario después de ciertos desencuentros que ha habido entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Dado lo agresivo que han sido los últimos intercambios fue bueno que se lograra la visita; los elogios de Marco Rubio fueron muy merecidos y pronunciados con sinceridad y franqueza”, señaló.

Guerrero explicó que se estableció un grupo permanente de seguimiento para dar continuidad a los compromisos asumidos entre ambos países, en temas como inteligencia financiera, tráfico de armas y detección de túneles fronterizos.

"Claramente #EEUU no está contento con el hecho de que la #PresidentaSheinbaum no quiera entrarle a un tema de arrestar a miembros de la clase política o empresarial de México", @laloguerrero.



Temas ausentes en la agenda

El especialista advirtió que Estados Unidos no está satisfecho con la negativa de la presidenta a procesar a miembros de la clase política y empresarial, aunque reconoció avances en cooperación en seguridad.

No obstante, Guerrero subrayó que hubiera sido fundamental discutir asuntos prioritarios para México como las desapariciones y la extorsión, problemáticas en las que la colaboración internacional podría marcar una diferencia.

También recordó que persisten tensiones por decisiones unilaterales de Washington, como el anuncio del Proyecto Portero, la cancelación de visas a autoridades locales en Baja California y las negociaciones en torno a la familia de “El Chapo” Guzmán.

