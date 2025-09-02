Trump envía elogios a Sheinbaum, pero también duras acusaciones sobre cárteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el foco sobre la compleja relación bilateral con México, con un mensaje combinado entre elogios personales a su homóloga, Claudia Sheinbaum, con una dura acusación sobre la situación de seguridad del país.

Durante una entrevista para el Daily Caller, Trump se refirió a Sheinbaum describiéndola como una mujer “estupenda”, “elegante” e “increíble”. Sin embargo, fue la antesala de una afirmación contundente:

“Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles”. — Donald Trump

El presidente estadounidense no solo reiteró la frase, sino que afirmó haberle ofrecido a Sheinbaum enviar al ejército de su país para combatir a los grupos criminales, a lo que Sheinbaum se negó.

-“Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”, señaló Trump.

– “¿Por qué?“, preguntó el reportero.

–“Porque tiene miedo... Tiene mucho miedo”, aseveró el presidente.

Un diálogo en la cuerda floja

Mientras Trump apuesta por una retórica de “mano dura” y posible intervención militar, Sheinbaum se mantiene en la línea de la soberanía, la cooperación y el combate a las causas de la violencia.

Además, esta declaración de Trump llega previo a la visita que hará el secretario de Estado, Marco Rubio, a México para hablar sobre las estrategias de seguridad binacionales.

