EU mantendrá ofensiva contra narcoterroristas, confirma Marco Rubio

Estados Unidos será implacable en la lucha contra los narcoterroristas, pues es un compromiso que el presidente Donald Trump le hizo a su país, sentenció el Secretario de Estado, Marco Rubio.

En la conferencia conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, el estadounidense dijo que los ataques contra los criminales de Venezuela van a seguir.

Explicó que el haber combatido en aguas internacionales la embarcación venezolana cargada de droga, es sólo una muestra del combate a los narcoterroristas.

Acusaciones contra Nicolás Maduro

Advirtió también que no es Donald Trump el que persigue a Nicolás Maduro sino que es el seguimiento a una orden de un gran jurado de Nueva York desde el 2020.

Le agradeció a México haberle enviado 58 criminales como muestra de colaboración con la unión americana.

Grupo de implementación México-Estados Unidos

El canciller Juan Ramón de la Fuente anunció el Grupo de implementación de Alto Nivel México-Estados Unidos para que en colaboración se pueda combatir el tráfico de armas, de personas y de drogas.

En este marco de colaboración se respetará la legislación que cada país tiene, insistió el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Aseveró que hay avances tangibles como la disminución de la migración en 90 por ciento, el tráfico de fentanilo y los índices delictivos en 32 por ciento menos.

