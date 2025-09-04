Sheinbaum enviará iniciativa en materia aduanera contra huachicol fiscal, revela Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que en breve la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una iniciativa en materia aduanera que tendrá “dientes” muy filosos para combatir todo tipo de contrabando de mercancías, armas o el llamado huachicol fiscal.

El legislador dijo que ese tipo de traslado de combustibles y evasión fiscal fue uno de los temas que acordó la presidenta Sheinbaum en su encuentro con el titular del Departamento de Estado norteamericano, Marco Rubio, por lo que propondrá prácticamente una nueva ley aduanas que contará con sanciones severas y mecanismos de detección muy importantes para evitar ese delito que afecta a las dos naciones.

¿Qué busca la nueva ley aduanera?

“No conozco el contenido, pero por comentarios que he escuchado viene una ley con dientes para poder ejercer con amplitud las restricciones de esas actividades ilícitas, protegidas en las aduanas, entonces yo esperaré para que trabajemos en torno a la nueva ley de aduanas”. — Ricardo Monreal

Y es que, el diputado panista Federico Döring reveló que la semana pasada presentó una denuncia ante la FGR por diversos delitos relacionados con el “huachicol fiscal” en lo que están presuntamente involucrados, el Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, (Andy) el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el ex titular de Aduanas y actual secretario de gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, entre otros.

Hoy Juan Ramón de la Fuente y @SecRubio anunciaron el compromiso de combatir el #HuachicolFiscal, el narcoterrorismo, el fentanilo y el tráfico de armas



Les tomo la palabra y por ello les propongo iniciar a dar muestras de ese compromiso a través de la denuncia que presente… pic.twitter.com/m9n8D84ZRu — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) September 4, 2025

¿Qué acuerdos se lograron con Estados Unidos?

Cuestionado sobre los asuntos de cooperación con Estados Unidos convenidos entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, el diputado zacatecano celebró que la presidenta haya asumido una actitud positiva, prudente e inteligente, para dejar claro al funcionario estadounidense que el gobierno de México no es ni entreguista ni xenófobo.

“Los adversarios políticos esperaban un discurso más agresivo contra México de parte de Marco Rubio, hubieran aplaudido el que así nos hubiera tratado, no lo habría presentado la Presidenta estoy seguro, siempre ha actuado con dignidad y decoro la presidenta Sheinbaum. Pero quienes apostaron a que no habría acuerdo se quedaron con un palmo de narices, se llegó a un punto medio sin ser entreguistas ni ser homofóbicos”. — Ricardo Monreal

Ricardo Monreal dijo respaldar a la presidenta Sheinbaum en todos los acuerdos con Estados Unidos, pues ha sabido lidiar con prudencia y carácter en la relación con el gobierno de Donald Trump.

