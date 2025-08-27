Fernández Noroña acusa a ‘Alito’ Moreno de amenazas de muerte durante agresión

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En una entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el político Gerardo Fernández Noroña afirmó que la agresión en el Senado fue premeditada por el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y otros legisladores de la oposición.

#AlAire en @asilascosasWPM | @fernandeznorona, presidente del Senado de México



📌 Alito Moreno y Fernández Noroña se confrontan en el Senado



Con @EnriqueEnVivo



🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/1K6F5g3yfp — W Radio México (@WRADIOMexico) August 28, 2025

Puedes encontrar el contexto sobre la pelea aquí: Pelean “Alito” Moreno y Noroña al cierre de la Permanente | VIDEO

La Versión de Noroña del Enfrentamiento

Según el relato de Noroña, la violencia se desató después de que él exhibiera públicamente la postura del PRI y el PAN a favor de una intervención militar de Estados Unidos en México. Afirmó que, mientras se entonaba el Himno Nacional, “Alito” Moreno lo empujó, le manoteó y lo estampó contra una pared del recinto.

“Me echaron un montón”, declaró Noroña, señalando a legisladores como Eruviel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla, Manuel Añorbe y Pablo Angulo como responsables.

También destacó que, en el calor del enfrentamiento, Moreno lo amenazó de muerte.

“Yo ni me digo víctima ni mártir, pero es evidente que su agresión fascista tiene que ver con que me quisieran matar y me lo dijo hoy Alejandro Moreno, ‘te voy a madrear y te voy a matar’”. — Gerardo Fernández Noroña

#AsíLasCosasPM



"Les irrita que los exhibo, que no ando con medias tintas, @alitomorenoc y Emiliano me dijeron que me iban a matar...seis hombres contra mi": @fernandeznorona con @EnriqueEnVivo por #WRadio https://t.co/aas37oJitu — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 28, 2025

Te puede interesar también: PAN acusa a Noroña de presunto desvío de recursos para su mansión

Noroña Presentará Denuncias Penales

Noroña confirmó que presentará denuncias por lesiones y daños a la propiedad.

Aclaró que no le corresponde a él solicitar el desafuero de los involucrados, sino a la Fiscalía General de la República, ya que la agresión ocurrió en un recinto federal.

#AsíLasCosasPM



"Ya está Emiliano y terminando las entrevista iremos al Ministerio Público Federal a denunciar a @alitomorenoc...esto es una cosa gravísima": @fernandeznorona con @EnriqueEnVivo por #WRadio https://t.co/aas37oJitu — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 28, 2025

“A quien le corresponde es a la Fiscalía General de la República, porque la agresión fue en un recinto federal. Si con todos los elementos que hay, que tú has visto y que todo mundo tiene a la vista, que es evidente que se prefiguran ilícitos, la Fiscalía dice pues ‘sí, si hay que ir por ellos’, pues van a pedir que se haga el desafuero y se va a hacer el desafuero”.

Puedes leer también: Noroña denuncia a ciudadano y lo “obliga” a disculparse públicamente

Noroña Responde a Acusaciones sobre Adán Augusto

El político también respondió a las acusaciones de la oposición, que lo señalan de haber impedido la discusión sobre la presunta relación de Adán Augusto López con un grupo criminal.

Noroña calificó estas afirmaciones como “mentiras” y aseguró que se ha discutido el tema “las veces que han querido”. Rechazó la lógica de las acusaciones, argumentando que no podía impedir una discusión en una sesión que ni siquiera presidió.

Te puede interesar leer sobre: Morenistas bloquean debate político y arropan a Adán Augusto López

“Yo no estuve en esa sesión. Yo no presidí esa sesión. ¿Cómo les voy a impedir discutirlo? Que alguien me explique ese poder impresionante y sobremano que yo tengo”. — Gerardo Fernández Noroña

Síguenos en Google News y encuentra más información