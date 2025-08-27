;

  • 28 AGO 2025, Actualizado 05:28

Fernández Noroña acusa a ‘Alito’ Moreno de amenazas de muerte durante agresión

Fernández Noroña aseguró que la agresión en el Congreso fue premeditada y anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público Federal.

14:43

Alejandra Pérez Molina

En una entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el político Gerardo Fernández Noroña afirmó que la agresión en el Senado fue premeditada por el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y otros legisladores de la oposición.

La Versión de Noroña del Enfrentamiento

Según el relato de Noroña, la violencia se desató después de que él exhibiera públicamente la postura del PRI y el PAN a favor de una intervención militar de Estados Unidos en México. Afirmó que, mientras se entonaba el Himno Nacional, “Alito” Moreno lo empujó, le manoteó y lo estampó contra una pared del recinto.

“Me echaron un montón”, declaró Noroña, señalando a legisladores como Eruviel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla, Manuel Añorbe y Pablo Angulo como responsables.

También destacó que, en el calor del enfrentamiento, Moreno lo amenazó de muerte.

“Yo ni me digo víctima ni mártir, pero es evidente que su agresión fascista tiene que ver con que me quisieran matar y me lo dijo hoy Alejandro Moreno, ‘te voy a madrear y te voy a matar’”.

—  Gerardo Fernández Noroña

Noroña Presentará Denuncias Penales

Noroña confirmó que presentará denuncias por lesiones y daños a la propiedad.

Aclaró que no le corresponde a él solicitar el desafuero de los involucrados, sino a la Fiscalía General de la República, ya que la agresión ocurrió en un recinto federal.

“A quien le corresponde es a la Fiscalía General de la República, porque la agresión fue en un recinto federal. Si con todos los elementos que hay, que tú has visto y que todo mundo tiene a la vista, que es evidente que se prefiguran ilícitos, la Fiscalía dice pues ‘sí, si hay que ir por ellos’, pues van a pedir que se haga el desafuero y se va a hacer el desafuero”.

Noroña Responde a Acusaciones sobre Adán Augusto

El político también respondió a las acusaciones de la oposición, que lo señalan de haber impedido la discusión sobre la presunta relación de Adán Augusto López con un grupo criminal.

Noroña calificó estas afirmaciones como “mentiras” y aseguró que se ha discutido el tema “las veces que han querido”. Rechazó la lógica de las acusaciones, argumentando que no podía impedir una discusión en una sesión que ni siquiera presidió.

“Yo no estuve en esa sesión. Yo no presidí esa sesión. ¿Cómo les voy a impedir discutirlo? Que alguien me explique ese poder impresionante y sobremano que yo tengo”.

—  Gerardo Fernández Noroña

