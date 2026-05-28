Candelabros en el Metro: ¿Lujo o funcionalidad ante el Mundial?

Continúan los trabajos de remodelación en el metro Hidalgo para el Mundial FIFA 2026

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, defendió las remodelaciones estéticas de varias estaciones, en específico de Metro Hidalgo, que incorpora acabados de mármol y candelabros.

Al aire // Polémica alrededor del Metro por los candelabros en Estación Hidalgo y las múltiples obras inconclusas en el STC.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @AdrianRubalcava . pic.twitter.com/pfgcMVbRQW — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 29, 2026

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¿Por qué se remodeló Metro Hidalgo con acabados estéticos?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el funcionario destacó que el objetivo es dignificar los espacios de movilidad para que dejen de ser percibidos como lugares feos o abandonados, otorgando a la ciudadanía entornos estéticos y agradables.

Aseguró que estos cambios visuales no sacrifican la operación interna del sistema, y que las obras están respaldadas por una inversión superior a los mil millones de pesos destinados exclusivamente al mantenimiento técnico de la Línea 2, que incluye sistemas eléctricos, vías, balasto y equipos contraincendios, mientras que la renovación estética de trenes y estaciones requirió un presupuesto de 500 millones de pesos.

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¿Qué dijo sobre las fallas y filtraciones en el Metro?

Ante el cuestionamiento sobre las constantes fallas en escaleras eléctricas y las filtraciones de agua, el director reconoció que las filtraciones subterráneas representan uno de los retos más complejos para cualquier metro del mundo.

Adrián Rubalcava garantizó que actualmente se están interviniendo los puntos críticos detectados para asegurar que la funcionalidad vaya a la par de la nueva imagen visual.

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¿Cuándo concluirán las obras en las estaciones remodeladas?

También se comprometió a entregar la totalidad de las estaciones remodeladas antes del 11 de junio, fecha de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las estaciones Auditorio y Tasqueña serán las primeras en reabrir, declaró el funcionario, seguidas por Bellas Artes y el resto de los complejos ubicados en Calzada de Tlalpan y Zócalo, concluyendo los trabajos en tiempo récord para cumplir con los compromisos de los recursos federales asignados.

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