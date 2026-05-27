Maru Campos responde a la FGR y formaliza colaboración con autoridades federales

Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, explicó que se cumplió formalmente con el citatorio de manera simultánea en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México, con el objetivo de presentar un escrito de objeciones frente a las actuaciones del Ministerio Público Federal.

¿Qué argumenta la defensa de Maru Campos sobre el citatorio?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Gil Zuarth calificó la situación como un “hostigamiento y acoso procesal”, pues el Ministerio Público no ha aclarado qué hechos investiga ni por qué es relevante el testimonio de la mandataria estatal.

Además, criticó que se pretenda construir una narrativa sobre la presencia de supuestos agentes de la CIA en territorio chihuahuense a través de comparecencias como testigo, bajo la amenaza de cambiar su condición jurídica a imputada.

Al aire // "La gobernadora Maru Campos nunca autorizó ni promovió la participación de agentes extranjeros en Chihuahua".



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo a través de @WRADIOMexico junto a @rgilzuarth . https://t.co/0QzpV8zKgO — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 28, 2026

¿Cuál es la situación jurídica de la gobernadora de Chihuahua?

El abogado puntualizó que la gobernadora no es parte de ningún procedimiento penal y que el marco legal establece mecanismos claros para que las autoridades soliciten información de manera oficial entre instituciones, sin necesidad de citar a comparecer a un gobernante en funciones.

Si el Ministerio Público genuinamente busca esclarecer los hechos, puntualizó, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone de herramientas institucionales para requerir información de forma directa bajo una relación de “autoridad a autoridad”.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

¿Qué ofreció la mandataria estatal a las autoridades?

Gil Zuarth detalló que la gobernadora Maru Campos ya formalizó un oficio expreso de colaboración, manifestando su total apertura para entregar la documentación necesaria a través de los canales institucionales correspondientes.

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