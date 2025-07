Morenistas bloquean debate político y arropan a Adán Augusto López

Hoy no asistieron a la sesión de la Comisión Permanente los líderes de Morena Adán Augusto, mucho menos Gerardo Fernández Noroña, tampoco Sergio Gutiérrez Luna.

Los morenistas volvieron a bloquear el debate político sobre el caso de Hernán Bermúdez y sus vínculos con la organización criminal La Barredora.

Aún así, la posición de Adán Augusto López como líder de la bancada guinda y jefe de la Junta de Coordinación Política está sólida y firme.

Apoyo interno en Morena

Legisladores de ese partido cerraron filas en torno al exsecretario de Gobernación y aseguraron que no existen fundamentos legales para cuestionar su permanencia como líder parlamentario.

La senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la Comisión Permanente, sostuvo que no hay ninguna investigación formal contra López Hernández y que las acusaciones en su contra provienen exclusivamente del ámbito mediático.

- ¿Adán Augusto está firme entonces?, se le preguntó.

“Totalmente firme, es que no hay razones por lo que no deba estar firme. Ahorita no hay absolutamente ninguna acusación de carácter legal, hay señalamientos mediáticos, eso sí, muy fuertes y permanentes, pero eso es otra cosa. Mientras no haya un proceso legal, pues no tiene por qué nadie ser víctima, solamente son víctimas mediáticas”, subrayó.

Reconoció que las acusaciones “tienen nombre y apellido”, pero dejó en claro que recaen únicamente en Bermúdez Requena.

Niegan cambios en la coordinación

En la misma línea, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó cualquier intento de reemplazo en la dirigencia de la bancada:

“Tenemos un coordinador resistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, afirmó, y dejó claro que “no hay posibilidades de un cambio”.

En Morena hay unidad, hay rumbo y hay compromiso con el Movimiento Transformador. Las y los senadores elegimos a nuestro coordinador, y lo respaldamos plenamente.



La transformación necesita cohesión, no protagonismos. pic.twitter.com/aKUZ9O44Q6 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 30, 2025

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar desmintió versiones que lo señalan como eventual relevo de Ricardo Monreal al frente de la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre:

“Son puros rumores, son puros rumores”, apuntó.

