Noroña denuncia a ciudadano y lo “obliga” a disculparse públicamente

Tuvo que haber una denuncia judicial de promedio para que el abogado Carlos Velázquez de León le ofrezca al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, una disculpa pública por haberlo insultado el 20 de septiembre del año pasado en el salón de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Días después del altercado que tuvo con el ciudadano en la terminal aérea, mientras ambos esperaban abordar sus respectivos vuelos, Noroña presentó una denuncia penal y exigió que el agresor fuera sancionado.

Luego, el presidente del Senado aceptó un procedimiento de conciliación , por el cual retiró la demanda que interpuso contra Velázquez de León a cambio de que le ofreciera una disculpa pública , en un acto que se realizará en la oficina de la Mesa Directiva del Senado y que será transmitido en vivo en las redes sociales del legislador.

“Importante, porque se sienta un precedente, que nadie tiene derecho a pasar por tu dignidad como ser humano, nadie es nadie. Yo tengo una dignidad como ser humano, todos la tenemos, todas las personas la tenemos y debe ser respetada. Él asume que tuvo un exabrupto, está muy bien que reconozca, se disculpe públicamente y a otra cosa mariposa”, indicó el senador Fernández Noroña en redes sociales.

“No me dejo de nadie, ya estaba presentada la denuncia, pero acepté yo un acuerdo de conciliación. Tampoco se trata de… si una persona reconoce su yerro, su error, no es un asunto… está bien, pues ¿qué le voy a pedir una indemnización económica?, no, la disculpa pública y se sube en vivo y se sube a las redes de él y las mías se acabó, a otra cosa. Y todo mundo toma nota, además, todo mundo toma nota, porque luego se les hace fácil y no, nadie tiene derecho”, apuntó.