PAN acusa a Noroña de presunto desvío de recursos para su mansión

El panista Federico Dörign acusó a Noroña de traicionar al PT y hacer uso de dinero del erario para la compra de su casa de 12 millones de pesos.

No son sus ahorros, ni el sudor de su frente, sino el dinero que mal administró en el Senado, con el que Gerardo Fernández Noroña compró su casa valuada en 12 millones de pesos, dijo el panista Federico Döring.

El diputado del PAN aseguró que la adquisición de la residencia valuada en 12 millones de pesos no se puede atribuir a sus ahorros personales, sino a un presunto uso indebido de recursos públicos.

Döring Casar afirmó que la explicación de Fernández Noroña sobre la compra de su casa “insulta a nuestra inteligencia” y calificó de increíble que el senador pretenda justificar la adquisición asegurando que fue con “el sudor de su frente”.

Acusaciones sobre uso de recursos del Senado

El legislador recordó que mientras Fernández Noroña militaba en el PT y ocupaba tres diputaciones, no contaba con dicha propiedad.

“Cuando traicionó al PT y administró cerca de un millón de pesos al mes del Senado, misteriosamente generó la casa y ya se hizo público que la casa no estaba en su declaración patrimonial de finales del año pasado. Entonces no son sus ahorros, no es el sudor de su frente, es lo que mal administró en el Senado de la República con esa bonanza de casi un millón de pesos mensual”, acusó.

Debate sobre transparencia y gasto público

Döring reiteró que Fernández Noroña “está dejando mal parada a la presidenta” al ignorar las políticas de restricción de gasto que promueve el gobierno federal.

La polémica sobre la propiedad en Tepoztlán se suma a un creciente debate sobre la transparencia y rendición de cuentas de los legisladores mexicanos.

