Mi Beca para Empezar en CDMX: ¿Cómo vincular la nueva tarjeta de útiles y uniformes a la app móvil en agosto 2025?

Ahora que la nueva tarjeta de útiles y uniformes para estudiantes de secundaria fue entregada en la Ciudad de México, debes saber que para poder usarla es necesario vincularla a la aplicación móvil. Se trata de un proceso rápido y sencillo que puedes hacer directamente desde tu teléfono.

Toma en cuenta que este trámite solo lo tienen que realizar los beneficiarios de secundaria, ya que en preescolar, primaria y CAM laboral no se entregaron nuevas tarjetas.

¿Cómo vincular la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar en la app?

De acuerdo con el anuncio del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX, los estudiantes de secundaria que ya tienen su nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares deberán vincularla a la aplicación “Obtén Más” para poder utilizar los mil 180 pesos depositados:

Descarga y abre la aplicación Obtén Más en tu teléfono. Dentro de la app, selecciona la tarjeta gris del programa de Útiles y Uniformes Escolares Secundaria. Presiona el botón “Vincular tarjeta”, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta o escanea el código de barras que aparece en el reverso.

¡Y listo! Al terminar, tu tarjeta aparecerá con los colores correspondientes al programa de útiles y uniformes escolares.

¿Qué debo tomar en cuenta antes de vincular mi tarjeta?

A través de redes sociales, las autoridades aclararon que la vinculación solo puede realizarse en la versión 3.3.7 de la app, así que debes de asegúrate de que tu aplicación esté actualizada antes de iniciar el trámite.

¿Qué hacer si no puedes ingresar a la app?

Si cambiaste de teléfono o correo electrónico, tendrás que actualizar tus datos de manera presencial en las oficinas del FIBIEN. Debes ir a Bucareli 134, Centro, Cuauhtémoc, 06040, Ciudad de México, con copia de tu identificación oficial, la CURP del beneficiario y un comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Los horarios son de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

