Regreso a Clases SEP 2025: ¿Cuántos días libres hay en septiembre para estudiantes de educación básica?

¿Cuántos días sin clases hay en septiembre para estudiantes de educación básica de la SEP?

Faltan unos cuantos días para que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026 y los estudiantes de educación básica regresen a los salones de clase después de haber disfrutado de sus vacaciones de verano. Y, aunque quizá muchos no quieran volver todavía, no hay de qué preocuparse porque incluso comenzando el ciclo, los días sin clases nunca faltan.

Aquí te contamos cuáles serán los días que no habrá actividades escolares en septiembre.

¿El 1 de septiembre es feriado?

Empezamos por aclarar esta pregunta, ya que algunas personas se han cuestionado si el lunes 1 de septiembre será feriado. Y pese a que suena muy bien para ser verdad, lo cierto es que no lo es. Al contrario, el primero de septiembre es el día oficial de regreso a clases en todas las escuelas de educación básica.

¿El 1 de septiembre es feriado? Conoce qué días no hay clases para estudiantes de la SEP en 2025. Ampliar

¿Cuántos días sin clases hay en septiembre en el nuevo ciclo escolar?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, durante septiembre habrá dos días sin clases: el martes 16 de septiembre, por el Día de la Independencia; y el viernes 26 de septiembre, por sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿Cuántos días sin clases habrá en todo el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

El calendario escolar toma en cuenta varios descansos por días feriados, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos vacacionales.

Días feriados oficiales

Lunes 17 de noviembre – Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Jueves 25 de diciembre – Navidad

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Lunes 2 de febrero – Aniversario de la Constitución

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo – Día del Maestro

¿Qué días no hay clases en todo el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP? Ampliar

Fechas de las sesiones de Consejo Técnico Escolar de la SEP

Viernes 31 de octubre.

Martes 28 de noviembre.

Viernes 30 de enero.

Martes 27 de febrero.

Viernes 27 de marzo.

Viernes 29 de mayo.

Viernes 26 de junio.

Periodos vacacionales para alumnos de la SEP

Durante todo el ciclo escolar habrá dos periodos vacacionales: el de invierno del lunes 22 de diciembre al viernes 9 de enero; y Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril

