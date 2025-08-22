Beca Rita Cetina para Secundaria 2025: ¿En qué estados estará disponible el registro en línea el 15 de septiembre? Esto dice la SEP.

Con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, ya sabemos que el próximo lunes 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para la Beca Rita Cetina, para estudiantes de secundaria de escuelas públicas y, como seguramente ya sabes, este programa entrega mil 900 pesos por estudiante, además de 700 pesos extras por cada alumno adicional inscrito dentro de la misma familia. Así que, si tienes hijos en que van a entrar a este nivel, pon atención porque el registro se hará en línea y será muy sencillo.

¿Cómo activar mi cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina en 2025? Ampliar

¿En qué estados se abrirá el registro de la beca Rita Cetina 2025?

De acuerdo con la SEP, la convocatoria será nacional, es decir, el registro estará disponible para estudiantes de todos los estados del país, incluyendo:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Requisitos para registrar estudiantes de secundaria a la Beca Rita Cetina en 2025

Para el padre, madre o tutor necesitarás:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Y para el alumno o alumnos solo su CURP.

¿Cómo me registro en línea en la Beca Rita Cetina en septiembre 2025?

Como ya lo mencionábamos, el proceso será completamente en línea y, para esto, necesitarás una cuenta Llave MX. Pero si todavía no la tienes, tendrás que crearla antes del 15 de septiembre. Aquí te explicamos cómo:

Entra a https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml

Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y verifica que tus datos sean correctos.

Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Crea una contraseña y guarda tus datos para que puedas iniciar sesión después.

