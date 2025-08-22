Beca Rita Cetina para Secundaria 2025: ¿En qué estados estará disponible el registro en línea el 15 de septiembre? Esto dice la SEP
La SEP confirmó que el registro de la beca Rita Cetina se abrirá el lunes 15 de septiembre
Con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, ya sabemos que el próximo lunes 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para la Beca Rita Cetina, para estudiantes de secundaria de escuelas públicas y, como seguramente ya sabes, este programa entrega mil 900 pesos por estudiante, además de 700 pesos extras por cada alumno adicional inscrito dentro de la misma familia. Así que, si tienes hijos en que van a entrar a este nivel, pon atención porque el registro se hará en línea y será muy sencillo.
¿En qué estados se abrirá el registro de la beca Rita Cetina 2025?
De acuerdo con la SEP, la convocatoria será nacional, es decir, el registro estará disponible para estudiantes de todos los estados del país, incluyendo:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Requisitos para registrar estudiantes de secundaria a la Beca Rita Cetina en 2025
Para el padre, madre o tutor necesitarás:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Y para el alumno o alumnos solo su CURP.
¿Cómo me registro en línea en la Beca Rita Cetina en septiembre 2025?
Como ya lo mencionábamos, el proceso será completamente en línea y, para esto, necesitarás una cuenta Llave MX. Pero si todavía no la tienes, tendrás que crearla antes del 15 de septiembre. Aquí te explicamos cómo:
- Entra a https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml
- Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y verifica que tus datos sean correctos.
- Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.
- Crea una contraseña y guarda tus datos para que puedas iniciar sesión después.
