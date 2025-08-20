Registro Beca Rita Cetina Secundaria 2025: Requisitos para inscribirse en línea el 15 de septiembre con Llave MX

El registro para la Beca Rita Cetina empezará el 15 de septiembre en línea; te contamos qué documentos necesitas y cómo activar tu cuenta Llave MX.

Durante la entrega de tarjetas del apoyo para uniformes y útiles, el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, anunció la fecha en la que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina. Según el funcionario, a partir del lunes 15 de septiembre de 2025 los alumnos de nuevo ingreso a secundaria podrán realizar su proceso de registro en línea.

Aquí te explicamos qué requisitos deberás cumplir y cómo registrarte para que estés preparado.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre 2025?

Cuando se publique la nueva convocatoria, podrás participar para obtener este apoyo económico que entrega mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria adicional. En el caso de padre, madre o tutor necesitarás:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Y para el estudiante o estudiantes solo la CURP.

¿Dónde será el registro de la Beca Rita Cetina 2025?

El registro se realizará en línea a través de: www.becaritacetina.gob.mx

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Toma en cuenta que para completar el proceso no bastará con llenar tus datos en la plataforma del programa; también tendrás que tener una cuenta activa en Llave MX, el sistema digital que el Gobierno Federal utiliza para gestionar trámites y programas sociales.

A partir del lunes 15 de septiembre de 2025 inicia el registro en línea a la Beca Rita Cetina: Conoce los requisitos. Ampliar

¿Cómo activar mi cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina en 2025?

Igualmente, el proceso es muy sencillo:

Ingresa a: https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml

Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y revisa que tus datos sean correctos.

Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Crea una contraseña.

Así de fácil tu cuenta Llave MX quedará lista para usar en cuanto empiece el registro a la beca.

