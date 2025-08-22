Regreso a Clases SEP 2025: Precios de útiles escolares y cuánto costará la lista COMPLETA para educación básica

Conoce cuánto costará el Regreso a Clases SEP 2025 con los Precios de útiles escolares de la lista COMPLETA para educación básica.

Con el regreso a clases todavía a una semana de distancia, muchos padres y madres de familia ya se preparan para comprar los útiles y los materiales escolares para arrancar con todo el siguiente ciclo 2025-2026. Desde que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a finales de julio la lista para preescolar, primaria y secundaria. Ahora toca revisar el tema de los precios de estos, donde recuperamos los datos que presentó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes hace unos días.

De entrada, la ANPEC ya advirtió que este año el regreso a clases podría representar un gasto de hasta 10 mil 916 pesos por estudiante, es decir, un incremento del 12.66% respecto a 2024. Así que, no te asustes, pero sí ve preparando la cartera.

Y si quieres checar la lista completa de útiles de la SEP, pícale al siguiente enlace:

Lista de útiles escolares SEP 2025-2026

Precios de los útiles escolares para el Ciclo Escolar 2025-2026

La lista básica de útiles escolares alcanza un costo aproximado de 3 mil 386.03 pesos, según la ANPEC, los precios quedarían así:

6 cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas: $240.67

2 cuadernos de rayas profesional con 100 hojas: $83.47

Caja de lápices #2: $62.92

Caja de lápices bicolor: $45.69

Caja de bolígrafos: $69.28

Paquete de marcatextos: $82.48

Sacapuntas: $27.49

Gomas para borrar: $37.81

Tijeras de punta roma: $30.62

Caja de colores de madera: $70.72

Lápiz adhesivo: $68.53

Juego de geometría: $90.41

Calculadora básica: $75.13

Mochila: $700.00

Precios de los útiles escolares para el Ciclo Escolar 2025-2026 de la SEP de educación básica.

¿Qué otros materiales de papelería hay que comprar para el Regreso a Clases 2025?

Además de lo básico, también se piden materiales adicionales que elevan el gasto como:

100 hojas blancas: $72.20

Guía de apoyo de actividades: $291.00

Papel autoadherible: $311.36

Diccionario: $99.69

Cartulinas blancas: $63.87

Cartulinas fosforescentes: $67.93

Papel cascarón: $60.29

Fomi de colores: $101.61

Hojas de colores: $110.00

Estuche de pinturas: $167.85

Cuaderno de dibujo: $84.26

Folder: $29.41

Corrector de pluma: $74.30

Pintarrones: $118.43

Pegamento blanco: $48.98

¿Qué otros materiales de papelería hay que comprar para el Regreso a Clases SEP 2025?

¿Cuánto cuestan los artículos de limpieza que piden para el Regreso a Clases 2025?

Aunque la SEP no los incluye en su lista, muchas escuelas acostumbran a pedir artículos de limpieza para el aseo de los salones, higiene, etc:

Limpiador de pisos: $30.49

Cloro: $24.50

Jabón en polvo: $24.87

Gel antibacterial: $86.58

Papel de baño: $31.00

Toallas desinfectantes: $78.02

Franela: $25.63

Bolsas para basura: $28.90

Con todo esto, lo mejor que puedes hacer es comparar precios, aprovechar promociones y anticipar las compras para que el gasto no pegue de golpe.

