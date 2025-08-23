¿El Bono Mujer Bienestar es un fraude? Esto debes saber sobre el supuesto apoyo que da 2 mil 750 pesos en 2025

¿El Bono Mujer Bienestar es un fraude? Esto debes saber sobre el supuesto programa que entrega 2 mil 750 pesos en 2025 / FJZEA

Si has escuchado sobre el llamado Bono Mujer Bienestar, será mejor que no hayas intentado registrarte ni entregar ninguno de tus datos, porque se trata de un absoluto fraude. Sí, así como lo lees. Desde inicios de este mes comenzó a circular, otra vez, en redes sociales y mensajes, la supuesta entrega de 2 mil 750 pesos para mujeres de 18 a 63 años. Sin embargo, este “bono” no existe.

Incluso, de acuerdo con la página de los Programas del Bienestar del Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que este bono es una estafa y que no tiene relación alguna con iniciativas como, por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, un programa que sí existe y cuyo registro estará abierto hasta el 30 de agosto para mujeres de 60 a 64 años.

Autoridades han desmentido la existencia del Bono Mujer, pues se trata de una estafa para robar información personal. Ampliar

No es la primera vez que circula el falso Bono Mujer Bienestar

Así es, esta no es la primera vez que se intenta estafar con este supuesto programa, pues en marzo de este mismo año, circularon mensajes fraudulentos por WhatsApp en los que se ofrecía un “bono de 2 mil 500 pesos”. En ese entonces, el mensaje decía:

“¡Atención mujeres y jefas de familia! La presidenta Claudia Sheinbaum y el Departamento del Bienestar están otorgando el bono mujer de 2,500 MARZO”

¿Qué hacer si recibes mensajes sobre el Bono Mujer Bienestar?

Lo más importante es no compartir tus datos personales, no dar clic en enlaces sospechosos y no reenviar este tipo de mensajes. Además, importante decirte que los trámites para los programas del Bienestar son personales, gratuitos, sin intermediarios; no se piden depósitos ni transferencias para poder registrarte.

