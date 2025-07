Vivienda para el Bienestar en 2025: Alerta por nueva estafa que te pide dinero por una casa de Conavi

¡CUIDADO! ¿Alguien te pidió dinero a cambio de una casa de la Conavi? ¡Es un fraude! No caigas. En la Conavi los apoyos son gratuitos, personales y sin intermediarios. No cobramos por trámites. No usamos gestores. Si alguien te exige dinero denúncialo: Teléfono: 55 9138 9991 (opción 1) Correo: atencionciudadana@conavi.gob.mx WhatsApp: 55 8563 4924 En la Conavi trabajamos para garantizar tu derecho a una vivienda adecuada. Porque la vivienda se construye con justicia. #NoTeDejesEngañar #Conavi #ViviendaParaElBienestar #ViviendaEsUnDerecho