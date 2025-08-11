Alerta UNAM por fraudes con trámites de matriculación y servicios a través de mensajes sospechosos. / Antonio_Diaz

Con un mensaje de alerta, la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió a la comunidad escolar evitar interactuar con enlaces sospechosos tras detectar mensajes fraudulentos que solicitaban un supuesto “costo de matriculación”.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, estos mensajes provenían de cuentas externas no institucionales; sin embargo, aseguró que tanto las cuentas como su dominio remitente ya fueron bloqueados y reportados ante las autoridades.

Asimismo, detalló que, ante cualquier caso similar, los estudiantes deberán reportarlo al UNAM-CERT.

La cosa es que esto no sucede porque sí, sino debido a la llegada de más de 84 mil estudiantes de nuevo ingreso, tanto de nivel bachillerato como licenciatura, quienes lograron incorporarse tras haber realizado el examen de admisión o a través del pase reglamentado.

Y aunque los alumnos de nivel preparatoria entrarán de lleno hasta el 1 de septiembre, esta alerta llega en buen momento para que los estafadores no quieran pasarse de listos.

