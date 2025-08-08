Enfermedades y violencia, principales causas de muerte en México: Héctor Hernández Bringas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este viernes las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDG) del año pasado.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el especialista en Demografía y estudio de población de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, informó que la primera causa de muerte es la vinculada con enfermedades en población adulta, pero también los problemas sociales que tienen que ver con homicidios, feminicidios, accidentes, suicidios que incrementaron a raíz de la pandemia, en general patologías violentas que aumentaron notablemente entre la población joven.

Incremento en homicidios y violencia

Hernández Bringas dio a conocer que los homicidios aumentaron 3.1% en 2024 con respecto a 2023. A pesar de que se afirmaba que estaban disminuyendo, se han mantenido: “estamos en una meseta, no suben, pero tampoco bajan”.

#AsíLasCosasPM



¿De qué mueren los mexicanos? Según datos preliminares del Inegi, en 2024 se registraron 818 mil 437 defunciones en México.#EnVivo el Dr. Héctor Hernández Bringas, especialista en Demografía y estudio de población de la UNAM, con @EnriqueEnVivo por #WRadio pic.twitter.com/Pws19dnK8z — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 9, 2025

Enfermedades crónicas y envejecimiento poblacional

El especialista de la UNAM señaló que las cifras reflejan la realidad que se vive en México en varios sentidos. La mayoría de la gente muere por enfermedades del corazón, con 192 mil defunciones aproximadamente; en segundo lugar, de diabetes con 112 mil; tercero por tumores; y cuarto por enfermedades del hígado. Estas son las principales causas médicas relacionadas con el proceso de envejecimiento que atraviesa el país.

“Cada año vamos a tener más muertes de este orden, aumento del 2 del 3 por ciento, es un proceso que es irreversible, que nos va a llevar muy poco tiempo que una importante fracción de la población, un cuarto de la población tenga 60 o más años, estas muertes se van a hacer más presentes en la sociedad mexicana”.

La desaparición del Seguro Popular dejó sin servicio médico a 50 millones de mexicanos. Otro factor de afectación es la desaparición de pensiones que, aunque exista la del Bienestar, la mayoría del dinero se utiliza para medicamentos adquiridos en farmacias particulares, lo que no necesariamente resuelve el problema. Hernández Bringas concluyó que debe existir un sistema de salud fortalecido: “hay cosas que sabemos y se ignoran, no hay políticas de estado, estamos frente a una política de corto plazo, no estamos viendo hacia el futuro no tan lejano”.

Síguenos en Google News y encuentra más información