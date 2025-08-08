INE aprueba nuevo modelo de credencial de elector con alta seguridad desde 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la actualización del modelo de la credencial INE con fotografía.

Comenzará a producirse en junio de 2026 y se pretende robustecer la seguridad del documento oficial al grado que sea prácticamente infalsificable.

Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la actualización del modelo de la credencial INE con fotografía, que incorporará tecnologías de vanguardia y elementos de seguridad adicionales a la actual.

El consejero y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Arturo Castillo, informó que con estas mejoras se busca incrementar la protección de la credencial y garantizar su autenticidad. La actualización se impulsa en el marco del proceso de licitación para contratar a la nueva empresa encargada de su producción.

Cambios y elementos de seguridad

El nuevo diseño incluirá recuadros con microtextos y elementos ópticamente variables; se reemplazarán las tintas de seguridad visibles e invisibles por tintas termocrómicas, termorreactivas e infrarrojas; y se aplicará un diseño de seguridad de alta resolución.

El material central seguirá siendo el sustrato Teslin u otro con iguales o mejores características, con una durabilidad mínima de 10 años. También se mantendrá el poliéster mylar u otro equivalente para el laminado.

Se incorporará un elemento táctil, como una muesca o corte especial en el contorno, para facilitar la identificación a personas con debilidad visual. Además, la fotografía digital a color será visible en el reverso, sustituyendo la imagen impresa con tinta ultravioleta.

Biometría y búsqueda de personas desaparecidas

En la misma sesión extraordinaria, el INE recibió el informe sobre convenios de colaboración para la identificación de personas mediante biometría y la localización de personas desaparecidas.

Castillo Loza lamentó la resistencia de algunas autoridades a colaborar, pese a que al 31 de julio pasado el instituto recibió casi 95 mil solicitudes de identificación, de las cuales respondió con registros para más de 32 mil casos.

