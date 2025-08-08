;

  • 08 AGO 2025, Actualizado 21:22

Proponen 20 años de cárcel a quien cometa abuso sexual contra menores de edad o discapacitados

La diputada Socorro Jasso presentó una iniciativa de reforma contra estupro.

La diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa de ley para castigar a quien cometa abuso sexual contra menores de 18 años

La diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa de ley para castigar a quien cometa abuso sexual contra menores de 18 años

Jaime Obrajero Fernández

La diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa de ley para castigar a quien cometa abuso sexual contra menores de 18 años con una pena de 8 a 20 años de prisión.

Con este proyecto se elimina la figura del estupro del Código Penal Federal, que actualmente contempla este tipo de abuso hacia niños y adolescentes.

La legisladora del PRI explicó que la reforma contempla sanciones más severas y elimina la posibilidad de que los responsables evadan la justicia mediante el pago de fianza.

La modificación legal tiene dos objetivos: asegurar que quienes cometan delitos sexuales contra menores o personas sin capacidad para comprender el significado del hecho permanezcan en prisión durante el proceso, y enviar un mensaje firme de cero tolerancia a estos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la protección de la infancia y grupos vulnerables.

Jasso Nieto recordó que la redacción actual impone penas de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa, lo que en algunos casos permite a los agresores obtener beneficios procesales como la libertad bajo caución.

Además, señaló que la derogación del estupro es jurídicamente viable y socialmente urgente, ya que esta figura reproduce una visión adultocéntrica y patriarcal que normaliza relaciones asimétricas entre adultos y adolescentes. Eliminarlo impediría que los agresores se beneficien de penas reducidas y cerraría la puerta a interpretaciones judiciales permisivas.

Te puede interesar:

Finalmente, la diputada puntualizó que esta iniciativa busca combatir la impunidad, prevenir la explotación sexual de menores y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad