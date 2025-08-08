Proponen 20 años de cárcel a quien cometa abuso sexual contra menores de edad o discapacitados

La diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa de ley para castigar a quien cometa abuso sexual contra menores de 18 años

La diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa de ley para castigar a quien cometa abuso sexual contra menores de 18 años con una pena de 8 a 20 años de prisión.

Con este proyecto se elimina la figura del estupro del Código Penal Federal, que actualmente contempla este tipo de abuso hacia niños y adolescentes.

La legisladora del PRI explicó que la reforma contempla sanciones más severas y elimina la posibilidad de que los responsables evadan la justicia mediante el pago de fianza.

La modificación legal tiene dos objetivos: asegurar que quienes cometan delitos sexuales contra menores o personas sin capacidad para comprender el significado del hecho permanezcan en prisión durante el proceso, y enviar un mensaje firme de cero tolerancia a estos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la protección de la infancia y grupos vulnerables.

Jasso Nieto recordó que la redacción actual impone penas de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa, lo que en algunos casos permite a los agresores obtener beneficios procesales como la libertad bajo caución.

Además, señaló que la derogación del estupro es jurídicamente viable y socialmente urgente, ya que esta figura reproduce una visión adultocéntrica y patriarcal que normaliza relaciones asimétricas entre adultos y adolescentes. Eliminarlo impediría que los agresores se beneficien de penas reducidas y cerraría la puerta a interpretaciones judiciales permisivas.

Finalmente, la diputada puntualizó que esta iniciativa busca combatir la impunidad, prevenir la explotación sexual de menores y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

