Capturan en Reynosa a presunto asesino de delegado de la FGR

Continúan las pesquisas tras el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas.

En un centro de rehabilitación de Reynosa, Tamaulipas, fue localizado y detenido, por su probable responsabilidad del delito de asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fuera delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas.

El día de ayer la Fiscalía corroboró la principal línea de investigación del asesinato del delegado, misma que fue relacionada con los hechos ocurridos el pasado 26 de junio cuando se incautaron de 1.8 millones de litros de combustible, así como vehículos en un inmueble en Reynosa, como parte del Operativo contra huachicol en la entidad.

La reacción de estos grupos criminales dedicados al huachicoleo, de acuerdo con la fiscalía, habría desembocado en el asesinato del delegado.

Elementos de la FGR se trasladaron a la entidad para dar seguimiento a la investigación de la cual se derivaron algunos incidentes violentos en la entidad y finalmente este medio día autoridades lograron la captura de Jared, quien es señalado como integrante de “Los Metros”, una célula del Cártel del Golfo.

Durante la detención, las autoridades confiscaron en el sitio armas largas, cargadores útiles y droga.

