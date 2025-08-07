Plan Estratégico de Pemex no es rescate, tiene bases técnicas, sólidas, económicas y financieras: Luz Elena González

“Pemex es la empresa de todas y todos las mexicanas y mexicanos lo que hacemos con este Plan Estratégico 2025-2035 es darle una hoja de ruta con acciones específicas que permitan que la empresa pueda asumir de forma sustentable sus operaciones a partir de 2027”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que el Plan Estratégico no es un rescate de Pemex, es ambicioso, realista, tienen bases técnicas, sólidas, económicas y financieras producto de muchos meses de trabajo, basado en el fortalecimiento financiero que va de la mano de una transformación profunda en el modelo de productividad con rutas a futuro con el objetivo final de capitalizar a Petróleos Mexicanos.

Transformación y sostenibilidad energética

“Creemos es la ruta correcta, la idea es que resolvamos los problemas estructurales financieros y abrimos una ruta hacia el futuro… tengan los ingresos y recursos a cortísimo plazo para hacer frente a todas sus obligaciones, tanto financieras como comerciales”.

González señaló que capitalizar Pemex puede destinar los recursos a otros proyectos productivos para hacer frente a las obligaciones, pero a la vez en 2025 inician con el tema de la inversión que permitirá repercuta al largo plazo.

Producción e inversión a largo plazo

Transformación productiva de Pemex se sustenta con objetivos muy puntuales:

Garantizar la producción estable de hidrocarburos, 1.8 millones de barriles diarios para avanzar. Producción de productos petrolíferos de mayor valor como gasolina, diésel, turbosina y avanzar en la autosuficiencia de estos combustibles en nuestro país.

La secretaria de Energía dijo que tienen un plan agresivo y firme para la transición energética, en el caso de Pemex los proyectos principales es dejar de quemar gas y disminuir las emisiones de contaminantes, “tenemos metas, no vamos a contracorriente, el plan de sustentabilidad, el plan de transición, pero seguimos siendo un país que tiene recursos petroleros importantes y que necesitamos explotarlos de manera sustentable”, concluyó.

