;

  • 07 AGO 2025, Actualizado 23:29

Diputado del PAN exige a Profeco frenar abusos en precios de útiles escolares

El diputado Daniel Chimal alertó que un paquete de útiles escolares caros puede superar los 900 pesos; pidió operativos de Profeco contra comercios que elevan los precios injustificadamente.

Precios de útiles escolares se incrementaron

Precios de útiles escolares se incrementaron

Jaime Obrajero Fernández

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, denunció que los útiles escolares caros están golpeando el bolsillo de las familias mexicanas en vísperas del ciclo escolar 2025-2026, y llamó a la Profeco a sancionar a los comerciantes que incurran en abusos durante esta temporada.

Padres de familia acuden a comprar la lista de útiles escolares en el Centro Histórico.

Consulta aquí: SEP publica lista de útiles escolares SEP para el ciclo 2025-2026

Urge vigilar precios antes del regreso a clases

Chimal García señaló que muchos comercios, tanto en papelerías de colonias como en grandes tiendas y plazas comerciales, aprovechan la alta demanda para elevar los precios de forma excesiva.

“Estamos pidiendo que Profeco trabaje de la mano con los gobiernos estatales y la SEP, y que las áreas de desarrollo económico revisen las listas de precios y las ajusten para que no sean gastos exorbitantes”.

—  Daniel Chimal García

El diputado Daniel Chimal denunció los útiles escolares caros

El legislador advirtió que un paquete básico de útiles escolares puede superar los 900 pesos por alumno de nivel básico, sin contar gastos adicionales como uniformes, calzado o transporte.

“Esto representa un golpe muy fuerte a la economía del hogar, que además enfrenta pagos de renta, alimentación y servicios”.

—  Daniel Chimal García

Puedes leer también: Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fechas del reentarjetamiento para recibir el dinero para útiles y uniformes de secundaria

PAN pide operativos y sanciones

Te podría interesar

El diputado subrayó que los legisladores del PAN estarán atentos a las denuncias ciudadanas y que las quejas que no atienda Profeco se canalizarán a alcaldías, ayuntamientos o gobiernos estatales.

Chimal aseguró que buscará aplicar sanciones a los establecimientos que eleven los precios de útiles escolares, zapatos o uniformes de forma injustificada, en especial en zonas de alta demanda.

Finalmente, instó a la Profeco a “no hacerse de la vista gorda” y a tener listos los operativos necesarios para garantizar precios justos durante la temporada de regreso a clases.

Compra de útiles escolares

Philippe Lissac

Síguenos en Google News para más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad