Diputado del PAN exige a Profeco frenar abusos en precios de útiles escolares
El diputado Daniel Chimal alertó que un paquete de útiles escolares caros puede superar los 900 pesos; pidió operativos de Profeco contra comercios que elevan los precios injustificadamente.
El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, denunció que los útiles escolares caros están golpeando el bolsillo de las familias mexicanas en vísperas del ciclo escolar 2025-2026, y llamó a la Profeco a sancionar a los comerciantes que incurran en abusos durante esta temporada.
Urge vigilar precios antes del regreso a clases
Chimal García señaló que muchos comercios, tanto en papelerías de colonias como en grandes tiendas y plazas comerciales, aprovechan la alta demanda para elevar los precios de forma excesiva.
“Estamos pidiendo que Profeco trabaje de la mano con los gobiernos estatales y la SEP, y que las áreas de desarrollo económico revisen las listas de precios y las ajusten para que no sean gastos exorbitantes”.— Daniel Chimal García
El legislador advirtió que un paquete básico de útiles escolares puede superar los 900 pesos por alumno de nivel básico, sin contar gastos adicionales como uniformes, calzado o transporte.
“Esto representa un golpe muy fuerte a la economía del hogar, que además enfrenta pagos de renta, alimentación y servicios”.— Daniel Chimal García
PAN pide operativos y sanciones
El diputado subrayó que los legisladores del PAN estarán atentos a las denuncias ciudadanas y que las quejas que no atienda Profeco se canalizarán a alcaldías, ayuntamientos o gobiernos estatales.
Chimal aseguró que buscará aplicar sanciones a los establecimientos que eleven los precios de útiles escolares, zapatos o uniformes de forma injustificada, en especial en zonas de alta demanda.
Finalmente, instó a la Profeco a “no hacerse de la vista gorda” y a tener listos los operativos necesarios para garantizar precios justos durante la temporada de regreso a clases.