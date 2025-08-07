Detienen a presuntos asesinos de un menor de 3 años en Edomex

Presuntos responsables de la muerte de un menor de 3 años a quien habrían tomado como garantía de un adeudo de su madre.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de La Paz, detuvieron a tres integrantes de una familia por su presunta participación en la DESAPARICIÓN DE PERSONA y otros delitos, en agravio de un niño de 5 años identificado como Fernando.

Los detenidos, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, fueron ingresados a un penal estatal luego de que investigaciones los vincularan con el caso ocurrido en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz.

Lo que se sabe del caso

Según la Fiscalía, el 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de la madre del menor, aparentemente para cobrarle una deuda económica. Al no recibir el pago, habrían sustraído al menor como forma de presión, asegurando que no lo devolverían hasta saldar el adeudo.

La madre intentó ver a su hijo en repetidas ocasiones sin éxito, por lo que el 4 de agosto presentó una denuncia ante las autoridades. Ese mismo día, agentes ingresaron al domicilio de los presuntos responsables, donde fue hallado el cuerpo sin vida del niño.

Los tres implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y posteriormente presentados ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica.

Línea alterna de investigación

La Fiscalía mexiquense también indaga una hipótesis en la que la propia madre del menor habría ofrecido a su hijo como garantía de pago de una deuda de mil pesos, lo cual podría cambiar el rumbo de la investigación si se comprueba.

Las autoridades continúan con los actos de investigación para determinar las causas exactas de la muerte del niño y deslindar responsabilidades.

